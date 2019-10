Νόμπελ Ειρήνης 2019: Ο Αμπίι Αχμέντ ο μεγάλος νικητής

Σήμερα, Παρασκευή, η επιτροπή Νόμπελ στο Όσλο απεφάνθη ποιος είχε «τη μεγαλύτερη συνεισφορά στην προώθηση της παγκόσμιας ειρήνης». Και το όνομα αυτού...

Το Νόμπελ Ειρήνης για το 2019 απονεμήθηκε Αμπίι Αχμέντ.



Ο Αιθίοπας πρωθυπουργός Αμπίι Αχμέντ είναι ο μεγάλος νικητής του Νόμπελ Ειρήνης 2019

The Norwegian Nobel Committee has decided to award the Nobel Peace Prize for 2019 to Ethiopian Prime Minister Abiy Ahmed Ali.#NobelPrize #NobelPeacePrize pic.twitter.com/uGRpZJHk1B