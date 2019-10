Ο Ερντογάν απειλεί την ΕΕ: Θα σας "πνίξω" στους πρόσφυγες αν καταδικάσετε την επιχείρηση στη Συρία

Νέες απειλές από τον τούρκο πρόεδρο Ταγίπ Ερντογάν προς την Ευρώπη, μετά την κριτική που δέχθηκε από σειρά ευρωπαϊκών κρατών αλλά και από τις Βρυξέλλες για την εισβολή στη Βορειοανατολική Τουρκία.

Η Άγκυρα θα στείλει 3.6 εκατομμύρια σύρους πρόσφυγες που βρίσκονται στην Τουρκία στην Ευρώπη, εάν η ευρωπαϊκές χώρες χαρακτηρίσουν την τουρκική επιχείρηση στη Συρία ως κατοχή ή εισβολή, ανέφερε ο Ερντογάν και πρόσθεσε: “Θα ανοίξουμε τις πόρτες και θα στείλουμε 3.6 εκατομμύρια πρόσφυγες προς το μέρος σας”.

Σφοδρή επίθεση εξαπέλυσε και εναντίον άλλων γειτονικών κρατών περιοχών για τη στάση τους.

Η επιχείρηση της Τουρκίας στην Βορειοανατολική Συρία έχει ως στόχο να συνεισφέρει στην εδαφική ακεραιότητα της Συρίας δήλωσε και πρόσθεσε πως η Σαουδική Αραβία θα πρέπει να κοιταχθεί στον καθρέφτη όταν ασκεί κριτική στην τουρκική εισβολή. “Ποιος έφερε την Υεμένη στην κατάσταση που βρίσκεται τώρα;” διερωτήθηκε. Η Αίγυπτος δεν μπορεί να ασκεί κριτική, “είναι δολοφόνος της δημοκρατίας στη χώρα της” ανέφερε σε άλλο σημείο, ενώ υπογράμμισε ότι μέχρι στιγμής στην επιχείρηση έχουν σκοτωθεί 109 κούρδοι μαχητές.

