Η Τουρκία σφυροκοπά τους Κούρδους στη Συρία παρά τη διεθνή κατακραυγή

Ο τουρκικός στρατός άρχισε χθες Τετάρτη, όπως είχε προαναγγείλει ο τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ευρείας κλίμακας επιχείρηση στη βορειοανατολική Συρία εναντίον κουρδικών δυνάμεων που είχαν συμμαχήσει με τους δυτικούς στον αγώνα εναντίον των τζιχαντιστών, αψηφώντας τον καταιγισμό διεθνών επικρίσεων και τις αμερικανικές απειλές για την επιβολή κυρώσεων.



Περιοχές που γειτονεύουν με την Τουρκία, ιδίως οι ζώνες Ταλ Αμπιάντ και Ρας αλ Άιν, σφυροκοπήθηκαν από την Πολεμική Αεροπορία και το πυροβολικό.



Το τουρκικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε αργά χθες βράδυ ότι οι τουρκικές ένοπλες δυνάμεις και οι βοηθητικοί τους σύροι αντικαθεστωτικοί μαχητές εισέβαλαν στο συριακό έδαφος, σηματοδοτώντας την έναρξη της χερσαίας φάσης της επιχείρησης.



Η αεροπορία και το πυροβολικό «έπληξαν μέχρι στιγμής 181 στόχους», θέσεις «της τρομοκρατικής οργάνωσης», ανέφερε το υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας τα μεσάνυχτα, αναφερόμενο στις Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις (ΣΔΔ), οργάνωση η κύρια συνιστώσα της οποίας είναι η κουρδική πολιτοφυλακή Μονάδες Προστασίας του Λαού (ΜΠΛ).

