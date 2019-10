Τραμπ: Οι Κούρδοι δεν μας βοήθησαν στον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο!

Στον αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ «αρέσουν» οι Κούρδοι, αλλά έκρινε σκόπιμο να κάνει χθες κάποιες διευκρινίσεις.

Ερωτηθείς για το ενδεχόμενο οι ΗΠΑ να αντιμετωπίσουν δυσκολίες στη σύμπηξη συμμαχιών στο μέλλον, αφού παρά το ότι είχαν οικοδομήσει τέτοια με τους Κούρδους της Συρίας επέτρεψαν στην Τουρκία να εξαπολύσει εισβολή στο βορειοανατολικό τμήμα της συριακής επικράτειας, ο Ρεπουμπλικάνος ένοικος του Λευκού Οίκου απέρριψε κάθε τέτοια πιθανότητα.

«Οι συμμαχίες είναι εύκολες», διαβεβαίωσε.

Ακόμη, ο Τραμπ επισήμανε πως οι Κούρδοι πολέμησαν για λογαριασμό των ΗΠΑ εναντίον του Ισλαμικού Κράτους διότι ήθελαν να θέσουν υπό τον έλεγχό τους «τα εδάφη τους», για ίδιο συμφέρον.

Οι Κούρδοι — έθνος που δεν διαθέτει Κράτος — «δεν μας βοήθησαν στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, δεν μας βοήθησαν στη Νορμανδία», έκρινε σωστό να υπενθυμίσει ο αμερικανός πρόεδρος.

