Συρία: Πάνω από 181 στόχους έπληξαν οι Τούρκοι - Άμαχοι μεταξύ των νεκρών

Συνεχίζεται η στρατιωτική επιχείρηση της Τουρκίας στην βορειοανατολική Συρία με τις τουρκικές χερσαίες δυνάμεις να προελαύνουν ανατολικά του Ευφράτη. Παρά την διεθνή καταδίκη ο Ντόναλντ Τραμπ συνεχίζει την τακτική των αμφίσημων δηλώσεων κι αυτό παρά το γεγονός ότι ο ίδιος ο υπουργός Εξωτερικών της αμερικανικής κυβέρνησης Μάικ Πομπέο αρνείται ότι οι ΗΠΑ έδωσαν το πράσινο φως στον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν για την επιχείρηση.

Οι πρώτοι άμαχοι νεκροί

Τουλάχιστον 15 άνθρωποι, ανάμεσά τους 8 άμαχοι, σκοτώθηκαν σήμερα Παρασκευή κατά τη διάρκεια της τουρκικής επίθεσης εναντίον των κουρδικών δυνάμεων στη βορειοανατολική Συρία, ανακοίνωσε το Συριακό Παρατηρητήριο των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σε νεότερο απολογισμό του. Σύμφωνα με το Παρατηρητήριο, 40 άνθρωποι τραυματίστηκαν επίσης κατά τη διάρκεια της τουρκικής επίθεσης. Οι ένοπλες δυνάμεις της Τουρκίας έπληξαν συνολικά 181 στόχους - θέσεις κούρδων ανταρτών - διεξάγοντας αεροπορικές επιδρομές και πλήγματα με πυροβολικό, από την έναρξη της επιχείρησής τους στη βορειοανατολική Συρία, ανακοίνωσε το τουρκικό υπουργείο Άμυνας αργά το βράδυ της Τετάρτης.

Η συμμαχία υπό κουρδική ηγεσία η οποία ελέγχει τη βορειοανατολική Συρία κατήγγειλε ότι αεροπορικός βομβαρδισμός της Πολεμικής Αεροπορίας της Τουρκίας έπληξε φυλακή όπου κρατούνται τζιχαντιστές του Ισλαμικού Κράτους (ΙΚ).

«Μια από τις φυλακές όπου κρατούνται μέλη του ΙΚ επλήγη από τουρκική αεροπορική επιδρομή», ανέφεραν οι Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις (ΣΔΔ) μέσω Twitter, χωρίς να υπεισέλθουν σε λεπτομέρειες.

Σε δική του μακροσκελή δήλωση ο υπουργός Άμυνας της Τουρκίας Χουλουσί Ακάρ υποστήριζει ότι «μοναδικός μας στόχος είναι τρομοκρατικές ομάδες όπως το Ισλαμικό Κράτος και οι PKK/KCK/PYD-YPG. {...} Σεβόμαστε την εδαφική ακεραιότητα των γειτόνων μας αλλά δεν θα επιτρέψουμε τη δημιουργία ενός θύλακα τρομοκρατίας κατά μήκος των 911 χλμ. συνόρων μας. Δεν αποδεχόμστε την παρουσία των τρομοκρατών εκεί».

«Οι κομάντος μας συνεχίζουν να προελαύνουν ανατολικά του Ευφράτη» αναφέρεται σε ανάρτηση του τουρκικού υπουργείου Άμυνας λίγο πριν τις 2 τα ξημερώματα της Πέμπτης η οποία συνοδεύεται από εικόνες Τούρκων στρατιωτών.

Τραμπ: Οι Κούρδοι δεν μας βοήθησαν στην... Νορμανδία

Σε νέα αμφίσημη δήλωσή του ο Τραμπ επισήμανε πως οι Κούρδοι πολέμησαν για λογαριασμό των ΗΠΑ εναντίον του Ισλαμικού Κράτους διότι ήθελαν να θέσουν υπό τον έλεγχό τους «τα εδάφη τους», για ίδιο συμφέρον. Οι Κούρδοι — έθνος που δεν διαθέτει Κράτος — «δεν μας βοήθησαν στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, δεν μας βοήθησαν στη Νορμανδία», είπε Αμερικανός πρόεδρος. «Δαπανήσαμε τεράστια ποσά για να βοηθήσουμε τους Κούρδους, με πυρομαχικά, με όπλα, με χρήματα», είπε ακόμη. Τούτου λεχθέντος «μας αρέσουν οι Κούρδοι», επέμεινε.

Οι ΗΠΑ απομάκρυναν κάποιους ιδιαίτερα επικίνδυνους μαχητές της τζιχαντιστικής οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος (ΙΚ) από τη βορειοανατολική Συρία, δήλωσε ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, καθώς οι ένοπλες δυνάμεις της Τουρκίας άρχισαν χθες ευρείας κλίμακας επιχειρήσεις στην περιοχή.

«Απομακρύνουμε κάποιους από τους πιο επικίνδυνους μαχητές του ΙΚΙΛ», είπε ο Τραμπ, χρησιμοποιώντας το ακρώνυμο μιας παλιότερης ονομασίας του ΙΚ, Ισλαμικό Κράτος στο Ιράκ και στο Λεβάντε. «Πήραμε έναν ορισμένο αριθμό μαχητών του ΙΚΙΛ που είναι πολύ κακοί», επέμεινε, χωρίς να δώσει περισσότερες διευκρινίσεις.

Ο Τραμπ επανέλαβε εξάλλου τις επικρίσεις του προς τα κράτη της Ευρώπης διότι δεν επαναπατρίζουν υπηκόους τους που είχαν πάει στη Συρία για να ενταχθούν και να πολεμήσουν στις τάξεις του ΙΚ και βρίσκονται σήμερα στα χέρια των Κούρδων. «Κάναμε μεγάλη χάρη σε πολλές χώρες, που δεν θέλουν να τους πάρουν πίσω», συμπλήρωσε.

Ο Ρεπουμπλικάνος προειδοποίησε ακόμη πως αν οποιοδήποτε από τα μέλη του ΙΚ απελευθερώνοταν ή αποδρούσε, «θα διέφευγε στην Ευρώπη».

Αργότερα το βράδυ της Τετάρτης, αμερικανός αξιωματούχος μιλώντας υπό τον όρο να μην κατονομαστεί είπε πως ο στρατός των ΗΠΑ έθεσε υπό τη δική του κράτηση δύο μέλη του ΙΚ που περιέγραψε με τον όρο «υψηλής αξίας» και ότι μετήχθησαν εκτός χώρας. Πρόσθεσε ότι κρατούνται σε ασφαλή τοποθεσία, αποφεύγοντας να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες.

Άλλος αμερικανός αξιωματούχος επιβεβαίωσε, μιλώντας επίσης υπό τον όρο να μην κατονομαστεί στο πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς, πως πρόκειται για μέλη της διαβόητης ομάδας τζιχαντιστών από τη Βρετανία με το προσωνύμιο «Μπιτλς», που είχαν εκτελέσει αρκετούς δυτικούς ομήρους τα προηγούμενα χρόνια. Η δήλωση αυτή επιβεβαίωσε μια πληροφορία που αποκάλυψε πρώτη η εφημερίδα The Washington Post χθες.

Επιμένει ο Πομπέο: Δεν εγκρίναμε την εισβολή

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ δεν έδωσε σε αυτήν της Τουρκίας πράσινο φως για να εισβάλει στη Συρία, δήλωσε ο αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάικ Πομπέο κατά τη διάρκεια συνέντευξής του που μεταδόθηκε από το τηλεοπτικό δίκτυο PBS χθες Τετάρτη.

Ωστόσο, ο Πομπέο επισήμανε πως η Άγκυρα είχε «θεμιτές ανησυχίες» για την «ασφάλειά της» και επανέλαβε ότι ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ πήρε την απόφαση να αναδιπλωθούν οι αμερικανοί στρατιωτικοί που ήταν ανεπτυγμένοι στη βορειοανατολική Συρία για να μη διατρέξουν κίνδυνο.

Ο αμερικανός ΥΠΕΞ φάνηκε εξάλλου να υποβαθμίζει τους φόβους που εκφράζονται από διάφορες πλευρές για το ενδεχόμενο η εισβολή να δώσει ώθηση στους τζιχαντιστές του Ισλαμικού Κράτους (ΙΚ) στη συριακή επικράτεια.

Συνεδριάζει το ΣΑ του ΟΗΕ

Η διπλωματία της Τουρκίας διαβεβαίωσε το Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών ότι η στρατιωτική επιχείρηση που άρχισαν να διεξάγουν χθες οι τουρκικές ένοπλες δυνάμεις στο βορειοανατολικό τμήμα της Συρίας θα είναι «αναλογική, μετρημένη και υπεύθυνη», ενόψει της συνεδρίασης του κεκλεισμένων των θυρών σήμερα για να συζητηθεί η εισβολή.

Κατά την Άγκυρα, η επιχείρηση έχει στόχο να εξαλειφθεί αυτός που ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν αποκαλεί «διάδρομο του τρόμου» νότια των συνόρων της χώρας του με τη Συρία. Η εισβολή των τουρκικών στρατευμάτων άρχισε μερικές ημέρες μετά την απόφαση του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να αναδιπλωθούν αμερικανοί στρατιωτικοί που ήταν ανεπτυγμένοι στην περιοχή και συνεργάζονταν με κούρδους μαχητές, που αποτέλεσαν την αιχμή του δόρατος στις επιχειρήσεις των τελευταίων ετών εναντίον του Ισλαμικού Κράτους (ΙΚ).

Η Τουρκία διατείνεται ότι οι κουρδικές Μονάδες Προστασίας του Λαού (ΜΠΛ), βασική συνιστώσα των Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων (ΣΔΔ), είναι ο συριακός βραχίονας του Εργατικού Κόμματος Κουρδιστάν, της αυτονομιστικής οργάνωσης που πολεμά εναντίον του τουρκικού κράτους από τη δεκαετία του 1980.

Το ΣΑ του ΟΗΕ συγκαλείται σήμερα για να εξετάσει την κατάσταση στη Συρία, κατόπιν αιτήματος των πέντε ευρωπαϊκών κρατών-μελών του (Βρετανία, Γαλλία, Γερμανία, Βέλγιο, Πολωνία). «Όπως συνέβη και στις προηγούμενες αντιτρομοκρατικές επιχειρήσεις της, η αντίδραση της Τουρκίας θα είναι αναλογική, μετρημένη και υπεύθυνη», ανέφερε ο πρεσβευτής της χώρας Φεριντούν Σινιρλίογλου σε επιστολή του προς το δεκαπενταμελές ΣΑ που περιήλθε σε γνώση του πρακτορείου ειδήσεων Ρόιτερς.

«Η επιχείρηση θα στοχοθετήσει μόνο τρομοκράτες και κρησφύγετά τους, καταφύγια, θέσεις, οπλισμένα οχήματα και εξοπλισμό», συνέχισε ο πρεσβευτής. «Λαμβάνονται όλες οι προφυλάξεις για να αποφευχθούν παράπλευρες απώλειες στις τάξεις του άμαχου πληθυσμού», διαβεβαίωσε ακόμη ο Σινιρλίογλου.

Η Τουρκία δικαιολόγησε την εισβολή επικαλούμενη το Άρθρο 51 του Καταστατικού Χάρτη του ΟΗΕ, το οποίο αναφέρεται στο δικαίωμα μιας χώρας ή μιας συμμαχίας κρατών στην αυτοάμυνα όταν δέχεται επίθεση.

Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες είναι «πολύ ανήσυχος» για τις εξελίξεις στη βορειοανατολική Συρία και «οποιαδήποτε στρατιωτική επιχείρηση» εκεί πρέπει να συνοδευτεί από «απόλυτο σεβασμό του Καταστατικού Χάρτη του ΟΗΕ και του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου», σημείωσε χθες ο εκπρόσωπος του Οργανισμού Φαρχάν Χακ. Ο Γκουτέρες παράλληλα υπενθύμισε πως είναι απαραίτητο να προστατεύονται οι άμαχοι και οι πολιτικές υποδομές και πως θεωρεί ότι «δεν υπάρχει στρατιωτική λύση στη σύρραξη στη Συρία».

The Turkish Armed Forces and the Syrian National Army have launched the land operation into the east of the Euphrates river as part of the Operation Peace Spring.

pic.twitter.com/cmTlbxfnHG