Γερμανία: Δύο νεκροί από την επίθεση στη συναγωγή - Βίντεο ντοκουμέντο

Βίντεο που φέρεται να καταγράφει τον δράστη να ανοίγει πυρ κατά ατόμων σε συναγωγή στο Χάλλε της Γερμανίας, καλυπτόμενος πίσω από το αυτοκίνητό του, έδωσαν στη δημοσιότητα γερμανικά ΜΜΕ.

Μετά από καταδίωξη, η αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη ενός υπόπτου για την επίθεση, που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο δύο ανθρώπων και τον τραυματισμό αρκετών ακόμα.

Σύμφωνα με διεθνή ΜΜΕ ο δράστης πραγματοποίησε την επίθεση με οπλοπολυβόλο, ενώ φέρεται να πέταξε και χειροβομβίδα στο εβραϊκό νεκροταφείο.

Η αστυνομία συμβουλεύει τους πολίτες να παραμείνουν στα σπίτια τους, ενώσω βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση για τον εντοπισμό του δράστη. Οι γερμανικοί σιδηρόδρομοι έκλεισαν το κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό στο Χάλλε.

Η επίθεση πραγματοποιήθηκε ανήμερα της εβραϊκής γιορτής του Γιομ Κιπούρ, που αποτελεί ημέρα αυστηρής ανάπαυσης, νηστείας και προσευχής. Θεωρείται η πιο ιερή ημέρα του έτους για τους Εβραίους.

#BREAKING Shots in front of synagogue in #Halle, eastern Geramny, at least one person killed: reports