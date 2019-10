Anadolu: Στις ΗΠΑ ο Ερντογάν στις 13 Νοεμβρίου

Ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν θα επισκεφτεί τις ΗΠΑ στις 13 Νοεμβρίου σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Anadolu.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε πως ο πρόεδρος Ερντογάν θα επισκεφτεί τις ΗΠΑ στις 13 Νοεμβρίου.

«Η Τουρκία εξακολουθεί να φτιάχνει την άτρακτο του F-35»

Το τουρκικό πρακτορείο αναφέρει στο ίδιο δημοσίευμα πως ο αμερικανός πρόεδρος δήλωσε πως «Πολλοί ξεχνούν πως η Τουρκία είναι ένας κύριως εμπορικός εταίρος των ΗΠΑ. Η Τουρκία εξακολουθεί να φτιάχνει την άτρακτο του F-35» δήλωσε

Σε σχετικό tweet ο αμερικανός πρόεδρος πρόσθεσε πως η Τουρκία τον βοήθησε να σώσει ζωές στο Ιντλίπ.

So many people conveniently forget that Turkey is a big trading partner of the United States, in fact they make the structural steel frame for our F-35 Fighter Jet. They have also been good to deal with, helping me to save many lives at Idlib Province, and returning, in very.....