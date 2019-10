Ξεκληρίστηκε οικογένεια για μια selfie - Σοκάρουν οι λεπτομέρειες της τραγωδίας

Μια νιόπαντρη γυναίκα και τρία μέλη της οικογένειάς της σκοτώθηκαν την ώρα που τράβαγαν μια σέλφι πάνω σε ένα φράγμα στην Ινδία, ανακοίνωσε σήμερα η αστυνομία, σε μια χώρα που μετρά τον μεγαλύτερο αριθμό «μοιραίων» σέλφι.



Η παρέα των έξι ανθρώπων έβγαζε φωτογραφίες την Κυριακή (06/10), στο φράγμα Παμπαρού, στην πολιτεία Ταμίλ Ναντού (νότια), ανέφερε στο Γαλλικό Πρακτορείο ένας αξιωματικός της τοπικής αστυνομίας.



«Κρατιόντουσαν από το χέρι και πόζαραν στον φακό βγάζοντας σέλφι, όταν γλίστρησαν και έπεσαν» εξήγησε ο αξιωματικός, που δεν θέλησε να κατονομαστεί.



«Ο σύζυγος, ο οποίος τραβούσε τις φωτογραφίες, δεν έπεσε» συμπλήρωσε ο ίδιος.



Ο άνδρας πήδηξε στο νερό και κατάφερε να σώσει μία από τις γυναίκες, όμως η υπόλοιπη οικογένεια πνίγηκε, μετέδωσε το πρακτορείο Press Trust of India. Ένα από τα θύματα ήταν ένας μαθητής ηλικίας 14 ετών.



Σύμφωνα με μια έρευνα, που διεξήγαγαν τον περασμένο χρόνο οι ερευνητές του All Indian Institute of Medical Sciences, 259 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στον κόσμο, την ώρα που έβγαζαν σέλφι το διάστημα 2011-2017.



Η Ινδία πληρώνει το βαρύτερο τίμημα στις φονικές σέλφι, την οποία ακολουθούν η Ρωσία, οι ΗΠΑ και το Πακιστάν.



Η επιδημία έχει λάβει τέτοιες διαστάσεις που οι αρχές στην Ινδία όρισαν «ζώνες όπου απαγορεύονται οι σέλφι» σε περιοχές, οι οποίες θεωρούνται επικίνδυνες.