Τραμπ εναντίον όλων: Διεφθαρμένα τα ΜΜΕ, απατεώνας ο Μπάιντεν

Πολύ επιθετικός με όλους εμφανίστηκε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, υπό την απειλή της παραπομπής του, στη διάρκεια της κοινής συνέντευξης Τύπου με τον Φινλανδό ομόλογό του Σάουλι Νιινίστε.

ΟΤραμπ επιτέθηκε με ιδιαίτερη σφοδρότητα εναντίον του Τζο Μπάιντεν, του πιθανού του αντιπάλου στις προεδρικές εκλογές του 2020, των μέσων ενημέρωσης τα οποία αποκάλεσε «διεφθαρμένα» και κάποιων Δημοκρατικών βουλευτών τους οποίους κατηγόρησε για «προδοσία».

Απέφυγε τις ερωτήσεις αναφορικά με το αίτημα που υπέβαλε στον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι στη διάρκεια τηλεφωνικής τους επικοινωνίας να ερευνήσει τις δραστηριότητες του Μπάιντεν και του γιου του Χάντερ.

«Ήταν μια εκπληκτική συνομιλία», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος, ενώ ο Σάουλι Νιινίστε φάνηκε να νιώθει άβολα με το ξέσπασμα του Τραμπ.

