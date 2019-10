Τίμησαν τη μνήμη του Κασόγκι ένα χρόνο μετά τη δολοφονία του

Μια τελετή στη μνήμη του Τζαμάλ Κασόγκι οργανώθηκε χθες στην Κωνσταντινούπολη, παρουσία του Τζεφ Μπέζος, του ιδιοκτήτη της Washington Post, με την οποία συνεργαζόταν ο Σαουδάραβας δημοσιογράφος που δολοφονήθηκε στο προξενείο της χώρας του.

Κατά τη διάρκεια της τελετής έγιναν τα αποκαλυπτήρια μιας αναμνηστικής στήλης έξω από το προξενείο όπου δολοφονήθηκε ο Κασόγκι στις 2 Οκτωβρίου 2018. Το πτώμα του δεν βρέθηκε ποτέ.

Η CIA και μια εμπειρογνώμονας του ΟΗΕ επιρρίπτουν ευθύνες για την υπόθεση αυτή στον πρίγκιπα διάδοχο της Σαουδικής Αραβίας, τον Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, ο οποίος αρνείται ότι διέταξε τη δολοφονία. Ο Κασόγκι είχε στραφεί εναντίον του καθεστώτος του Ριάντ.

Ο Τζεφ Μπέζος, ο ιδρυτής της Amazon και πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο, συμμετείχε στην τελετή αυτή μαζί με τον πρόεδρο-γενικό διευθυντή της εφημερίδας, τον Φρεντ Ράιαν, στο πλευρό της αρραβωνιαστικιάς του Κασόγκι, της Χατιτζέ Τσενγκίζ. Παρούσα ήταν και η ειδική εισηγήτρια των Ηνωμένων Εθνών για τις εξωδικαστικές εκτελέσεις, Ανιές Καλαμάρ.

Φίλοι του Τζαμάλ Κασόγκι και εκπρόσωποι πολλών μη κυβερνητικών οργανώσεων τήρησαν ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του.

Η αναμνηστική στήλη, που αναγράφει τις ημερομηνίες γέννησης και θανάτου του δημοσιογράφου, τοποθετήθηκε σε ένα μικρό πάρκο, απέναντι από το προξενείο.

"Είμαστε εδώ για να σταθούμε στο πλευρό σας, δεν είστε μόνη", είπε ο Μπέζος απευθυνόμενος στην Χατιτζέ Τσενγκίζ. "Δεν θα ξεχάσουμε ποτέ τον Τζαμάλ Κασόγκι, ποτέ", συμπλήρωσε ο Ράιαν.

Η Τσενγκίζ από την πλευρά της τόνισε ότι η χρονιά που πέρασε ήταν "η χειρότερη της ζωής της" αφού έχασε "τον αρραβωνιαστικό και τον καλύτερο φίλο της". "Στέκομαι μπροστά σας τσακισμένη, αλλά υπερήφανη", πρόσθεσε.

Για τη δίκη που διεξάγεται στη Σαουδική Αραβία με κατηγορούμενους 11 υπόπτους για συμμετοχή στον φόνο, ο εκπρόσωπος της Διεθνούς Αμνηστίας στην Τουρκία, Άντριου Γκάρντνερ, είπε ότι πρόκειται για "παρωδία". "Είναι μια προσομοίωση δίκης, χωρίς αντικειμενικότητα", έκρινε.

Σε επιστολή του προς τον βασιλιά Σαλμάν της Σαουδικής Αραβίας, το Διεθνές Ινστιτούτο Τύπου, που εδρεύει στη Βιέννη, ζήτησε τη διεξαγωγή μιας δίκης με διαφάνεια και "με διεθνή συμβολή, υποστήριξη και έλεγχο".

Πέρσι τον Οκτώβριο, πολλοί διεθνείς επενδυτές μποϊκοτάρισαν, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τη δολοφονία του Κασόγκι, ένα σημαντικό οικονομικό φόρουμ που οργάνωσε το Ριάντ. Σύμφωνα όμως με την Washington Post φέτος στο φόρουμ αυτό θα εκπροσωπηθούν πολλές μεγάλες επιχειρήσεις όπως οι Goldman Sachs, JPMorgan Chase, Citigroup και BlackRock.

