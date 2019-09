Σάλος στον Καναδά με ρατσιστική φωτογραφία του Τριντό. Η συγγνώμη του

Σχεδόν έναν μήνα πριν από τις καναδικές εκλογές, ο απερχόμενος πρωθυπουργός Τζάστιν Τριντό, που μάχεται για την επανεκλογή του, βρέθηκε να απολογείται έπειτα από τη δημοσίευση στο περιοδικό Time μιας φωτογραφίας που τον εμφανίζει σε ένα σχολικό πάρτι το 2001 μεταμφιεσμένο με κοστούμι του Αλαντίν και το πρόσωπό του βαμμένο με μαύρο μέικαπ.

Μετά την αποκάλυψη της φωτογραφίας με αυτή την αμφιλεγόμενη πρακτική του «blackface» ή «brownface», ο Τριντό ζήτησε συγγνώμη.

«Δεν έπρεπε να το είχα κάνει», είπε σε δημοσιογράφους σήμερα κατά τη διάρκεια προεκλογικής του περιοδείας. «Είχα μεταμφιεστεί φορώντας ένα κοστούμι του Αλαντίν και βάφτηκα με μακιγιάζ. Είναι κάτι που δεν το θεωρούσα ρατσιστικό τότε, αλλά σήμερα αναγνωρίζω ότι είναι ρατσιστικό και λυπάμαι βαθύτατα. Ζητώ πραγματικά συγγνώμη. Λυπάμαι πολύ», είπε, αποκλείοντας να παραιτηθεί.

Η φωτογραφία τραβήχτηκε το 2001 στο ετήσιο δείπνο στο ιδιωτικό σχολείο του Γουέστ Πόιντ Γκρέι, του Βανκούβερ, όπου δίδασκε ο 29χρονος τότε Τριντό. Σε αυτή την ασπρόμαυρη εικόνα, αυτός φαίνεται να χαμογελά, περιτριγυρισμένος από τέσσερις γυναίκες, φορώντας ένα τουρμπάνι και το πρόσωπό και τα χέρια του να είναι βαμμένα με μαύρο χρώμα.

Η αποκάλυψη της φωτογραφίας, μια εβδομάδα μετά την έναρξη της προεκλογικής εκστρατείας για τις εκλογές της 21ης Οκτωβρίου, έπεσε σαν ‘βόμβα’, καθώς ο ήδη αποδυναμωμένος από μια σειρά σκανδάλων αρχηγός των Φιλελευθέρων, παρουσιάζεται ως ένας ένθερμος υποστηρικτής της πολυπολιτισμικότητας.

Ο Άντριου Σιρ, ηγέτης του Συντηρητικού κόμματος, δήλωσε ότι η φωτογραφία του Τριντό ήταν ρατσιστική το 2001 και είναι ρατσιστική και σήμερα.

Ένας επιχειρηματίας από το Βανκούβερ, ο Μάικλ Άνταμσον, μέλος της κοινότητας αυτού του σχολείου του Βανκούβερ, έδωσε τη φωτογραφία στο Time. Ο Άνταμσον δεν είχε παρευρεθεί σε εκείνη την εκδήλωση, αλλά εξήγησε πως τον Ιούλιο πως εντόπισε τη φωτογραφία στο ετήσιο φωτογραφικό λεύκωμα του σχολείου και αποφάσισε να τη δώσει στη δημοσιότητα.

Αρκετά δημόσια πρόσωπα έχουν αναγκαστεί να απολογηθούν τα τελευταία χρόνια για την πρακτική του «blackface», μια ρατσιστική παράδοση του 19ου αιώνα κατά την οποία οι λευκοί ηθοποιοί μακιγιάρονταν σε μαύρους για να χλευάσουν τους Αφροαμερικανούς.

