Κυκλοφοριακό χάος στο Παρίσι από απεργία στις μεταφορές

Το Παρίσι απειλείται με παράλυση από την απεργία στον τομέα των μεταφορών, που παρουσιάζεται ως η σημαντικότερη των τελευταίων δώδεκα ετών, με την διακοπή δέκα γραμμών του μετρό, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για το σχέδιο μεταρρύθμισης των συντάξεων που προωθεί η κυβέρνηση του Εμανουέλ Μακρόν.

Σήμερα το πρωί, η ακινητοποίηση των συρμών προκάλεσε μποτιλιάρισμα μήκους άνω των 200 χιλιομέτρων στις οδικές αρτηρίες της περιφέρειας του Παρισιού, αφού πολλοί επιβάτες αναγκάσθηκαν να χρησιμοποιήσουν τα αυτοκίνητά τους στις μετακινήσεις τους.

Κανένας συρμός δεν κυκλοφορούσε σε δέκα γραμμές του μετρό, ενώ σε άλλες η κυκλοφορία είχε περιορισθεί στην λειτουργία ενός συρμού ανά τρεις ή τέσσερις, αλλά μόνο στις ώρες αιχμής. Πολλοί σταθμοί ήταν κλειστοί. Οι μόνες γραμμές σε λειτουργία είναι οι δύο πλήρως αυτοματοποιημένες, οι οποίες ενδεχομένως θα τεθούν επίσης εκτός λειτουργίας λόγω του συνωστισμού.

Η κυκλοφορία των λεωφορείων και των τραμ θα είναι επίσης εξαιρετικά περιορισμένη.

Η διεύθυνση του RATP, της δημόσιας εταιρείας διαχείρισης του δικτύου μεταφορών της γαλλικής πρωτεύουσας, ζήτησε από τους επιβάτες να αναβάλουν ή να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους και πρότεινε «εναλλακτικές λύσεις», όπως δωρεάν μετακίνηση με ηλεκτρικά πατίνια, ποδήλατα και σκούτερ ή συμμετοχή σε έξοδα πάρκινγκ και από κοινού μετακίνηση με ιδιωτικά αυτοκίνητα.

Τα συνδικάτα του RATP κήρυξαν απεργία για να υπερασπισθούν το ειδικό καθεστώς των συντάξεων στον τομέα τους που θα καταργηθεί βάσει της συνταξιοδοτικής μεταρρύθμισης της κυβέρνησης Μακρόν, όπως ανέφερε το Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο.

Η μεταρρύθμιση προβλέπει την κατάργηση του συνόλου των ειδικών συνταξιοδοτικών καθεστώτων που απολαμβάνουν ορισμένοι υπάλληλοι του δημοσίου τομέα, οι εργαζόμενοι σε ορισμένες δημόσιες επιχειρήσεις (ναυτικοί, γραφείς συμβολαιογραφείων, εργαζόμενοι στην Οπερα του Παρισιού..) και την αντικατάστασή τους από ενιαίο σύστημα.

Τα ειδικά συνταξιοδοτικά συστήματα κρίνονται πολύ ακριβά από την γαλλική κυβέρνηση. Στον τομέα των μεταφορών του Παρισιού, η μέση ηλικία συνταξιοδότησης ήταν το 2017 μόνο τα 55,7 χρόνια ηλικίας, έναντι του ορίου των 63 ετών που ισχύει στο ενιαίο σύστημα, σύμφωνα με έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου που δημοσιεύθηκε τον Ιούλιο.

Τα συνδικάτα χρησιμοποιούν ως επιχείρημα τις «ειδικές συνθήκες» που ισχύουν στον τομέα των μεταφορών, όπως η εργασία κατά την διάρκεια του σαββατοκύριακου, η νυκτερινή εργασία και ισχυρίζονται ότι η μόνη αποζημίωση γι΄αυτές είναι η πρόωρη συνταξιοδότηση.

Η σημερινή απεργία παρουσιάζεται ως η μεγαλύτερη απεργιακή κινητοποίηση μετά την απεργία της 18ης Οκτωβρίου 2007, η οποία κηρύχθηκε κατά της μεταρρύθμισης των ειδικών καθεστώτων συνταξιοδότησης, υπό την προεδρία του Νικολά Σαρκοζί. Σε εκείνη την απεργία είχε συμμετάσχει και η εταιρεία των σιδηροδρόμων SNCF, η οποία δεν συμμετέχει στην σημερινή κινητοποίηση.

Η απεργία λήγει στις 05.30 το πρωί του Σαββάτου.

