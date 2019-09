Η Νέα Υόρκη τίμησε τα θύματα της 11ης Σεπτεμβρίου

Οι Νεοϋορκέζοι τίμησαν σήμερα τα θύματα των επιθέσεων της 11ης Σεπτεμβρίου 2001, εκφράζοντας τη βούληση να διασφαλίσουν ότι οι νεότερες γενιές δεν θα ξεχάσουν ποτέ την πλέον πολύνεκρη τρομοκρατική επίθεση που έχει σημειωθεί στην ιστορία των ΗΠΑ.

Κάτω από έναν λαμπρό ήλιο –όπως ήταν οι συνθήκες και πριν από 18 χρόνια– δήμαρχοι και πρώην δήμαρχοι, βουλευτές, γερουσιαστές, συγγενείς των θυμάτων και πλήθος κόσμου συνέρρευσαν στον χώρο όπου έστεκαν οι δίδυμοι πύργοι του Παγκόσμιου Κέντρου Εμπορίου. Η τοποθεσία έχει πλέον μετατραπεί σε μνημείο για τους σχεδόν 3.000 νεκρούς και τους 6.000 τραυματίες των επιθέσεων που διέπραξαν οι τζιχαντιστές της Αλ Κάιντα.

Το πλήθος, που συγκεντρώθηκε στην πλατεία έξω από το μουσείο που είναι αφιερωμένο στις επιθέσεις, τήρησε ενός λεπτού σιγή ακριβώς την ώρα (στις 8.46 και τις 9.03) που τα δύο αεροσκάφη που είχαν καταλάβει οι αεροπειρατές-τρομοκράτες χτύπησαν τους δίδυμους πύργους. Ο ένας μετά τον άλλο, οι δυο ουρανοξύστες τυλίχθηκαν στις φλόγες και κατέρρευσαν, παγιδεύοντας εκατοντάδες εργαζόμενους στα συντρίμμια τους.

Στην πρώτη σειρά της σημερινής τελετής –στην οποία η πολιτική δεν έχει θέση– βρίσκονταν ο κυβερνήτης της Νέας Υόρκης Άντριου Κουόμο, ο δήμαρχος και οι προκάτοχοί του: ο Δημοκρατικός Μπιλ ντε Μπλάζιο, ο Ρεπουμπλικανός Ρούντι Τζουλιάνι και ο Μάικλ Μπλούμπεργκ.

Όπως κάθε χρόνο, το πλήθος άκουσε τους συγγενείς των θυμάτων να διαβάζουν τον κατάλογο με τα ονόματά τους και να λένε λίγα λόγια ο καθένας προς τιμή τους, ένα τελετουργικό που κράτησε περίπου τέσσερις ώρες.

"Σας αγαπάμε, μας λείπετε και θα είστε πάντοτε οι ήρωες της Αμερικής", είπε μια γυναίκα που έχασε τον αδελφό και έναν εξάδελφό της στις επιθέσεις αυτές.

Στην υπόλοιπη πόλη, οι περισσότεροι Νεοϋορκέζοι εργάζονταν όπως συνήθως όμως σε πολλούς χώρους εργασίας τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή στη μνήμη των θυμάτων. Χθες, παραμονή της επετείου, ο κυβερνήτης Κουόμο επικύρωσε έναν νόμο που υποχρεώνει τα δημόσια σχολεία να τηρούν επίσης ενός λεπτού σιγή. "Θα διασφαλίσουμε ότι δεν θα ξεχάσουμε ποτέ, όχι μόνο την οδύνη εκείνης της στιγμής αλλά επίσης το θάρρος, τη θυσία και την αγάπη που καθοδήγησαν την απάντησή μας", εξήγησε ο κυβερνήτης υπογράφοντας το κείμενο.

Εκτός από τους περίπου 3.000 νεκρούς και τους 6.000 τραυματίες από την κατάρρευση των δίδυμων πύργων, η Νέα Υόρκη θρηνεί επίσης για τους εκατοντάδες ανθρώπους –κυρίως πυροσβέστες και διασώστες– που ασθένησαν και πέθαναν από καρκίνο ή άλλες σοβαρές ασθένειες οι οποίες σχετίζονται με το τοξικό νέφος που προκλήθηκε στο νότιο Μανχάταν μετά τις επιθέσεις.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, που έζησε όλη του τη ζωή στη Νέα Υόρκη μέχρι την εκλογή του στην προεδρία, οπότε μετακόμισε στην Ουάσινγκτον, σε ομιλία του στο Πεντάγωνο υποσχέθηκε για άλλη μια φορά σήμερα οτι θα εντείνει τον αγώνα κατά των Ταλιμπάν στο Αφγανιστάν, μετά την ακύρωση, το Σάββατο, μιας μυστικής συνάντησης που επρόκειτο να έχει με την ηγεσία τους ενόψει της σύναψης μιας ειρηνευτικής συμφωνίας, η οποία όμως κατέρρευσε τις τελευταίες ημέρες.

"Τις τέσσερις τελευταίες ημέρες, πλήξαμε τον εχθρό μας πιο σκληρά από ποτέ και αυτό θα συνεχιστεί", είπε ο Τραμπ, στην τελετή που οργανώθηκε στο Πεντάγωνο για τα 18 χρόνια από τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου.

Αναφερόμενος στην επίθεση που διέπραξαν οι Ταλιμπάν στην Καμπούλ, από την οποία σκοτώθηκε ένας Αμερικανός στρατιώτης –γεγονός που τον ώθησε να ακυρώσει τη μυστική συνάντηση– ο Αμερικανός πρόεδρος εκτίμησε ότι με τον τρόπο αυτό νόμιζαν ότι θα επιδείκνυαν την ισχύ τους όμως στην πραγματικότητα απέδειξαν "την αδυναμία τους".

"Εάν, για τον έναν ή τον άλλον λόγο, επιστρέψουν στη χώρα μας, θα πάμε εκεί όπου βρίσκονται και θα χρησιμοποιήσουμε στρατιωτική βία όπως αυτή που δεν έχει χρησιμοποιηθεί ποτέ στην ιστορία των ΗΠΑ και δεν μιλάω καν για την πυρηνική ισχύ", πρόσθεσε.

Την 11η Σεπτεμβρίου 2001, τζιχαντιστές της Αλ Κάιντα κατέλαβαν τέσσερα αεροπλάνα. Εκτός από τα δύο που έπεσαν στη Νέα Υόρκη, το τρίτο έπληξε το Πεντάγωνο και το τέταρτο, η "Πτήση 93", συνετρίβη σε ένα χωράφι στο Σάνκσβιλ της Πενσιλβάνιας.

