Οι Αμερικάνοι βομβάρδισαν με βόμβες 36.000 κιλών στόχους τζιχαντιστών

Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις δημοσίευσαν ένα βίντεο ντοκουμέντο από βομβαρδισμό στόχων τζιχαντιστών σε νησί που όπως ανέφεραν οι ίδιοι «ήταν μολυσμένο από το Νταές». Στη λεζάντα του βίντεο που αναρτήθηκε στο Twitter περιγράφεται ότι συνολικά τα αμερικανικά αεροσκάφη έριξαν 36.000 κιλά βόμβες.

Οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ είχαν ως στόχο το νησί Κανούς στα βόρεια της Βαγδάτης και στην επιχείρηση συμμετείχαν αεροσκάφη F15 και F35. Οι εικόνες από το βίντεο δείχνουν «μανιτάρια» να δημιουργούνται όταν οι βόμβες πέφτουν στο έδαφος.

Στο βίντεο είναι εμφανής και η παρουσία στελεχών της ιρακινής αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας που παρακολουθούν την επιχείρηση από το έδαφος.

Πρόκειται για άλλη μια επίθεση στο πλαίσιο των κοινών επιχειρήσεων των ιρακινών δυνάμεων με τις δυνάμεις του υπό αμερικανική ηγεσία συνασπισμού κατά του Ισλαμικού Κράτους.

VIDEO: Here’s what it looks like when @USAFCENT #F15 and #F35 jets drop 36,000 Kg of bombs on a Daesh infested island. #أف-15 و #أف-35 36,000 كغم من الذخيرة pic.twitter.com/2v6FAEL9Rn