Φιλιππίνες: Αμερικανίδα επιχείρησε να βγάλει λαθραία νεογέννητο αγοράκι από τη χώρα

Μια Αμερικανίδα είναι αντιμέτωπη με ποινική δίωξη για εμπορία ανθρώπων και απόπειρα απαγωγής στις Φιλιππίνες, ανακοίνωσαν οι αρχές της χώρας, μετά τη σύλληψή της καθώς προσπαθούσε να βγάλει λαθραία νεογέννητο αγοράκι επιβιβαζόμενη σε πτήση από το διεθνές αεροδρόμιο της Μανίλας προς τις ΗΠΑ χωρίς να κανένα έγγραφο που να αποδεικνύει την ταυτότητά του.

Η Τζένιφερ Τάλμποτ, 43 ετών, από το Οχάιο, κατάφερε να περάσει το αγοράκι, ηλικίας 6 ημερών, από τον έλεγχο αποσκευών και διαβατηρίων, κρύβοντάς το μέσα σε μάρσιπο περασμένο στο στήθος της κάτω από τα ρούχα, ανέφερε το Εθνικό Γραφείο Έρευνας (NBI) των Φιλιππίνων.

Πλάνα από τις κάμερες του κλειστού κυκλώματος παρακολούθησης του αεροδρομίου την εικονίζουν να βγάζει τον μάρσιπο και να αποκαλύπτει το βρέφος πριν πάει στον έλεγχο των καρτών επιβίβασης στην αίθουσα αναχωρήσεων.

Η αστυνομία και η ασφάλεια του αεροδρομίου ειδοποιήθηκαν όταν διαπιστώθηκε ότι η γυναίκα δεν είχε κάρτα επιβίβασης, ούτε έγγραφο ταυτότητας στην πύλη.

Το NBI ανέφερε ότι η 19χρονη βιολογική μητέρα ήθελε να δώσει το παιδί για υιοθεσία και γνώριζε πως η Τάλμποτ σκόπευε να πάρει το μωρό μαζί της στις ΗΠΑ.

Η Τάλμποτ όμως δεν είχε κανένα χαρτί που να αποδεικνύει τη συναίνεση της μητέρας, με την οποία συζητούσε μέσω Διαδικτύου, ούτε δήλωσε ότι είχε μαζί της το βρέφος στην υπηρεσία μετανάστευσης, πρόσθεσε το NBI.

Η Αμερικανίδα παρουσιάστηκε από τις αρχές στα ΜΜΕ κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου χθες Πέμπτη, με πορτοκαλί στολή κρατουμένης. Δεν έκανε καμία δήλωση. Αντιμετωπίζει ποινή κάθειρξης έως και είκοσι ετών αν κριθεί ένοχη βάσει της νομοθεσίας στις Φιλιππίνες.

Ohio woman is caught trying to smuggle a six-day-old BABY out of the Philippines by concealing him in her carry-on luggage



Jennifer Talbot, 43



W T F ~ pic.twitter.com/jg3Ut5CIEt