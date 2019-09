Νέο μακελειό στο Τέξας: Πέντε νεκροί και περισσότεροι από 20 τραυματίες από πυροβολισμούς

Τουλάχιστον πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι τουλάχιστον 21 τραυματίστηκαν από πυρά στα τυφλά στις πόλεις Μίντλαντ και Οντέσα στο δυτικό Τέξας χθες Σάββατο, ανέφερε η αστυνομία και μετέδωσαν αμερικανικά μέσα ενημέρωσης.

«Έχουμε τουλάχιστον 21 θύματα, 21 θύματα [τραυματισμών] από σφαίρες και τουλάχιστον πέντε νεκρούς σε αυτό το στάδιο», είπε σε δημοσιογράφους εκπρόσωπος της αστυνομίας στην πόλη Οντέσα. Δεν έκανε σαφές αν στους τραυματίες συμπεριλαμβάνει τους ανθρώπους που εξέπνευσαν.

Η αστυνομία ανέφερε μέσω Facebook ότι ο δράστης έπεσε νεκρός στον χώρο στάθμευσης ενός κινηματογράφου μούλτιπλεξ στην Οντέσα και ότι δεν υπάρχει κάποιος άλλος ένοπλος που να συνεχίζει να επιτίθεται σε πολίτες. «Όλες οι υπηρεσίες διενεργούν έρευνα για πιθανούς υπόπτους», ανέφερε, καθώς νωρίτερα είχε γίνει λόγος για δύο οπλοφόρους.

Σύμφωνα με τον δήμαρχο της γειτονικής πόλης Μίντλαντ, που ερωτήθηκε σχετικά από το τηλεοπτικό δίκτυο Fox News, τρεις αστυνομικοί είναι ανάμεσα στους τραυματίες.

«Ελπίζουμε ότι ήταν μόνο ένας ένοπλος και τον περιορίσαμε», είπε ο δήμαρχος, ο Τζέρι Μοράλες, μιλώντας στο τηλεοπτικό δίκτυο CNN.

Διαβεβαίωσε πως δεν γνωρίζει τίποτε για τον ένοπλο ή τα κίνητρά του. Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε πως ενημερώθηκε για το επεισόδιο στο Τέξας.

«Μόλις ενημερώθηκα από τον υπουργό Δικαιοσύνης [Ουίλιαμ] Μπαρ για τα πυρά στο Τέξας», ανέφερε μέσω Twitter, διαβεβαιώνοντας ότι οι υπηρεσίες επιβολής του νόμου και το Ομοσπονδιακό Γραφείο Έρευνας (FBI) έχουν κινητοποιηθεί «πλήρως».

Η επίθεση στο Τέξας σημειώθηκε λίγο καιρό μετά το μακελειό στο Ελ Πάσο.

BREAKING NEWS: Mass shooting in Odessa, Texas. 5 dead, 21 injured. The shooter was driving around shopping centers and fired at random people. The suspect, white male in his mid-30s shot and killed by police. #TexasShooting pic.twitter.com/rd3mZVqnwQ

BREAKING: At least 5 dead, 21 injured after a shooter targeted shoppers and vehicles at shopping centers in West Texas. The suspect was driving one vehicle and at one point ditched it, taking over a USPS mail truck. The gunman was killed, police say. https://t.co/9wOeGpWrMB pic.twitter.com/OCLz3Kdov5