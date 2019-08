Πυροβολισμοί σε αγώνα αμερικάνικου φούτμπολ στην Αλαμπάμα - Αναφορές για 10 τραυματίες

Συναγερμός σήμανε στις αμερικανικές Αρχές έπειτα από περιστατικό με πυροβολισμούς σε στάδιο στην Αλαμπάμα, όπου διεξαγόταν αγώνας αμερικάνικου φούτμπολ.

Σύμφωνα με τα αμερικανικά ΜΜΕ, οι πυροβολισμοί έπεσαν στο λυκειακό αγώνα ανάμεσα στο Williamson και το LeFlore.

Η αστυνομία αναφέρει πως 10 άτομα ηλικίας από 15 έως 18 ετών έχουν τραυματιστεί με τις Αρχές να προχωρούν σε δύο συλλήψεις.

BREAKING: 10 people shot and 2 detained at Ladd-Peebles Stadium. Here’s what the scene looks like right now. @mynbc15 pic.twitter.com/arBZgxqUkU