Πυροβολισμοί σε πάρτι στο Μπρούκλιν - Ένας νεκρός και 11 τραυματίες

Ένα πάρτι στο Brownsville στο Μπρούκλιν των ΗΠΑ βάφτηκε με αίμα όταν γύρω στις 11 το βράδυ έπεσαν πυροβολισμοί.

Νεκρός είναι ένας 38χρονος άνδρας, ενώ 11 άτομα τραυματίστηκαν σύμφωνα με την Αστυνομία, όπως αναφέρει η NY Post.

Ο δράστης είναι ελεύθερος και οι αστυνομικοί έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του.

Λίγο μετά εντοπίστηκε το όπλο που χρησιμοποιήθηκε πεταμένο στον δρόμο, ενώ γίνονται έρευνες για περισσότερα στοιχεία στον τόπο του εγκλήματος.

Hey @RepJeffries, JUST NOW, THERE ARE 7 PEOPLE SHOT, 2 LIKELY TO EXPIRE AT HEGEMAN AVE X CHRISTOPHER ST. INSTEAD OF BEING BUSY WITH IMPEACHMENT, CLEAN UP YOUR DISTRICT. pic.twitter.com/neQxmpCbD3