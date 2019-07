Σομαλία: Τρομοκρατική επίθεση ισλαμιστών σε ξενοδοχείο - Τουλάχιστον 12 νεκροί

Tουλάχιστον 12 άνθρωποι σκοτώθηκαν από τρομοκρατική επίθεση που εξαπέλυσε η ισλαμιστική εξτρεμιστική οργάνωση Σεμπάμπ σε ξενοδοχείο της παραθαλάσσιας πόλης Κισμάγιου, στην νότια Σομαλία, την ώρα που συνεδρίαζαν εκεί ντόπιοι δημογέροντες και βουλευτές με αντικείμενο τις τοπικές εκλογές, σύμφωνα με έναν υψηλόβαθμο αξιωματικό της αστυνομίας, που επικαλείται το γερμανικό πρακτορείο ειδήσεων dpa.

Μια βόμβα που ήταν παγιδευμένη σε αυτοκίνητο πυροδοτήθηκε μπροστά από το ξενοδοχείο Asasey στην καρδιά του Κισμάγιου και ακολούθησε ανταλλαγή πυρών, όπως είπε ένας αξιωματικός της αστυνομίας στο πρακτορείο Reuters. Ένοπλοι δράστες εφόρμησαν στο ξενοδοχείο έπειτα από την βομβιστική επίθεση, σύμφωνα με τον αξιωματικό που επικαλείται το dpa.

Ο αξιωματούχος κρατικής ασφάλειας της επαρχίας Τζούμπαλαντ Γκουλίντ Αντάν σε τηλεφωνική επικοινωνία με το τουρκικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu έκανε λόγο για τουλάχιστον 10 νεκρούς. Το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας της Σομαλίας επιβεβαίωσε την επίθεση, αλλά δεν ανέφερε αριθμό νεκρών.

Η ένωση σομαλών δημοσιογράφων με ανακοίνωσή της τόνισε ότι δύο δημοσιογράφοι σκοτώθηκαν στην επίθεση. Ο Μοχάμεντ Ομάλ Σαχάλ, ανταποκριτής του SBC TV με έδρα το Κισμάγιου καθώς και η Σομαλή ακτιβίστρια, Χοντάν Ναλαγιέχ, μαζί με τον σύζυγό της. Η Ναλαγιέχ, που είχε εκτός από σομαλική και καναδική υπηκοότητα, εργαζόταν και ως δημοσιογράφος και τηλεοπτική παραγωγός. Είχε πρόσφατα επιστρέψει στην πατρίδα της από την Καναδά.

Ο πρωθυπουργός Χασάν Αλί Καΐρ καταδίκασε την επίθεση, όπως μετέδωσε το σομαλικό πρακτορείο ειδήσεων.

Ο Τζέιμς Σουάν, ο απεσταλμένος των Ηνωμένων Εθνών καταδίκασε με "έντονο τρόπο" την επίθεση και εξέφρασε την αλληλεγγύη των ΗΕ στο λαό του Κισμάγιου, σύμφωνα με tweet της αποστολής του ΟΗΕ στην αφρικανική χώρα.

Η Σεμπάμπ, που συνδέεται με την Αλ Κάιντα και προσπαθεί να ανατρέψει την κυβέρνηση της Σομαλίας, ανέλαβε αμέσως την ευθύνη.

Ο εκπρόσωπος της εξτρεμιστικής οργάνωσης, Αμπντιάσις Άμπου Μούσαμπ, είπε νωρίτερα ότι η οργάνωσή του ευθύνεται για την επίθεση και ότι οι μάχες συνεχίζονται. "Πρώτα στοχοθετήσαμε (το ξενοδοχείο) με ένα παγιδευμένο αυτοκίνητο και μετά οι ένοπλοι μουτζαχεντίν (αντάρτες μαχητές) εισέβαλαν στο ξενοδοχείο. Ακόμη δίνουμε μάχη μέσα στο ξενοδοχείο. Υπάρχουν πολλοί νεκροί μέσα, συμπεριλαμβανομένου και ενός λευκού. Ελέγχουμε το ξενοδοχείο τώρα", υποστήριξε

Οι Σεμπάμπ εκδιώχθηκαν από το Μογκαντίσου το 2011 και στη συνέχεια έχασαν τα περισσότερα από τα άλλα προπύργιά τους. Από το Κισμάγιου αναγκάστηκαν να φύγουν το 2012. Το λιμάνι της πόλης ήταν σημαντική πηγή εσόδων για την οργάνωση αλλά και δίαυλος για την εισαγωγή όπλων και άλλων παράνομων ειδών.

Οι Σεμπάμπ ελέγχουν ακόμη ορισμένα τμήματα της Τζούμπαλαντ, μιας περιοχής στη νότια Σομαλία.

