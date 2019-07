Τουρκία: Έφτασαν τα πρώτα τμήματα των S-400

Η παράδοση ξεκίνησε σήμερα στην αεροπορική βάση Μούρτεντ και θα συνεχιστεί τις επόμενες ημέρες, όπως ανακοίνωσε το τουρκικό υπουργείο Άμυνας - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Το τουρκικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε σήμερα ότι τα πρώτα τμήματα του ρωσικού πυραυλικού συστήματος των S-400 έφτασαν στην Τουρκία, παρά τις επανειλημμένες προειδοποιήσεις της Ουάσινγκτον.



«Η παράδοση του πρώτου φορτίου εξοπλισμού του αντιαεροπορικού συστήματος S-400 ξεκίνησε στις 12 Ιουλίου στην αεροπορική βάση Μούρτεντ στην Αγκυρα», αναφέρεται στην ανακοίνωση του υπουργείου Αμυνας.



Η παραλαβή θα συνεχισθεί τις προσεχείς ημέρες, διευκρίνισε το Διευθυντήριο της Τουρκικής Αμυντικής Βιομηχανίας.



Η εξέλιξη αυτή μπορεί να φέρει την χώρα πιο κοντά στην επιβολή κυρώσεων απο τις ΗΠΑ, εξηγεί σε σχετικό του τηλεγράφημα το Associated Press.

Υπενθυμίζεται ότι, πριν από δύο μέρες, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ είχε προειδοποιήσει με «πραγματικές και αρνητικές συνέπειες», απαντώντας σε δημοσιεύματα που ήθελαν να βρίσκεται προ των πυλών η επίσημη παραλαβή του ρωσικού συστήματος S-400 στην Τουρκία, ξεκαθαρίζοντας πως η στάση της Ουάσιγκτον για το συγκεκριμένο θέμα είναι συνεπής και δεν έχει αλλάξει.



Απαντώντας σε ερώτηση κατά τη διάρκεια της καθιερωμένης συνέντευξης Τύπου, η εκπρόσωπος του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών, Μόργκαν Ορτέιγκους, τόνισε ότι είναι γνωστές σε όλους οι κυρώσεις που προβλέπονται στο πλαίσιο του CAATSA (νόμος για την αντιμετώπιση των αντιπάλων της Αμερικής μέσω κυρώσεων).



Oπως μάλιστα υπενθύμισε, στις συγκεκριμένες κυρώσεις περιλαμβάνεται και η αναβολή της συμμετοχής στο πρόγραμμα των μαχητικών F-35.



Παρόλα αυτά, όμως, η εκπρόσωπος εμφανίστηκε επιφυλακτική για τα δημοσιεύματα που υποστηρίζουν ότι η παραλαβή θα ολοκληρωθεί εντός της εβδομάδας, λέγοντας πως υπάρχουν καθημερινά ρεπορτάζ και πως δεν πρόκειται για «κάτι το πολύ καινούργιο».

Russian S-400 hardware deployment starts. Click the link to see the first footage of the deployment https://t.co/xXwC9LwNJZ pic.twitter.com/S2qIzHNh4l