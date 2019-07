Θερμό επεισόδιο στον Κόλπο: Ιρανοί επιχείρησαν να καταλάβουν βρετανικό δεξαμενόπλοιο

Οπλισμένα ιρανικά σκάφη αποπειράθηκαν να καταλάβουν βρετανικό δεξαμενόπλοιο στα στρατηγικής σημασίας ύδατα του Κόλπου χθες Τετάρτη, αλλά απωθήθηκαν από φρεγάτα του βρετανικού βασιλικού πολεμικού ναυτικού, μετέδωσε το αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο CNN.

Οι Ιρανοί διέταξαν το πετρελαιοφόρο British Heritage, το οποίο έπλεε στην περιοχή του στενού του Χορμούζ, να αλλάξει πορεία και να σταματήσει στα ιρανικά χωρικά ύδατα, σύμφωνα με το δίκτυο, το οποίο επικαλέστηκε δύο αμερικανούς αξιωματούχους που μίλησαν υπό τον όρο να μην κατονομαστούν.

Αμερικανικό αεροσκάφος κατέγραψε σε βίντεο το επεισόδιο, το οποίο τερματίστηκε όταν ο κυβερνήτης της βρετανικής φρεγάτας HMS Montrose — η οποία συνόδευε το δεξαμενόπλοιο — έδωσε διαταγή να στραφούν τα όπλα της στα ιρανικά σκάφη για να εκφοβιστούν και να απομακρυνθούν, κίνηση που ήταν επιτυχής, κατά το CNN.

Χθες Τετάρτη ο πρόεδρος του Ιράν, ο Χασάν Ρουχανί, προειδοποίησε τη Βρετανία ότι θα υπάρξουν «συνέπειες» μετά την απόφαση του Λονδίνου να συλληφθεί ιρανικό δεξαμενόπλοιο στα ανοικτά του Γιβραλτάρ την περασμένη εβδομάδα.

Το πλοίο Grace 1 συνελήφθη στα ανοικτά της βρετανικής περιοχής στο νότιο άκρο της Ισπανίας την περασμένη Πέμπτη — ενέργεια στην οποία η Τεχεράνη είδε μια πράξη «πειρατείας».

«Υπενθυμίζω στους Βρετανούς: εσείς είστε αυτοί που προκαλέσατε την ανασφάλεια και θα μετρήσετε τις συνέπειες αργότερα», διεμήνυσε ο Ρουχανί χθες, κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του υπουργικού του συμβουλίου.

Το Γκρέις 1 συνελήφθη, σύμφωνα με τις βρετανικές αρχές, διότι υπάρχουν υποψίες πως μετέφερε ιρανικό πετρέλαιο στη Συρία, κατά παραβίαση διεθνών κυρώσεων.

Η ένταση ανάμεσα στο Ιράν από τη μια και τις ΗΠΑ και τους συμμάχους τους από την άλλη δεν σταματά να ανεβαίνει αφότου η Ουάσινγκτον σκλήρυνε ακόμη περισσότερο τις οικονομικές κυρώσεις που επιβάλλει σε βάρος της Τεχεράνης και συνέχισε να λαμβάνει μέτρα για την εκμηδένιση των ιρανικών εξαγωγών πετρελαίου, εντός των ορίων αυτής που η αμερικανική κυβέρνηση αποκαλεί εκστρατεία «μέγιστης πίεσης» ώστε η Ισλαμική Δημοκρατία να πάψει να προβαίνει σε ενέργειες οι οποίες, όπως ερίζει η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ, απειλούν την περιφερειακή ασφάλεια.

Το Ιράν αντέδρασε στις κυρώσεις αρχίζοντας να παραβιάζει όρια και περιορισμούς που είχαν επιβληθεί στο πρόγραμμα πυρηνικής ενέργειας της χώρας στο πλαίσιο της συμφωνίας της με τις μεγάλες δυνάμεις το 2015.

Τον περασμένο μήνα, το Ιράν κατέρριψε αμερικανικό τηλεκατευθυνόμενο μη επανδρωμένο αεροσκάφος κοντά στο στενό του Χορμούζ, εξωθώντας τον ένοικο του Λευκού Οίκου να διατάξει να εξαπολυθούν αεροπορικά πλήγματα εναντίον ιρανικών θέσεων σε αντίποινα, διαταγή πάντως την οποία ακύρωσε.

Η Ουάσινγκτον σκοπεύει μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες να σχηματίσει έναν διεθνή συνασπισμό που θα εγγυάται την ελευθερία της ναυσιπλοΐας τόσο στο στενό του Χορμούζ, στα ανοικτά του Ιράν, όσο και στο Μπαμπ αλ Μάντεμπ, στα ανοικτά της Υεμένης, δήλωσε ο στρατηγός Τζόζεφ Ντάνφορντ, αρχηγός του γενικού επιτελείου εθνικής άμυνας των ΗΠΑ, προχθές Τρίτη.

BREAKING: Five Iranian military boats try to seize British oil tanker



The Iranian boats left British Heritage alone after HMS Montrose warned them to back off



https://t.co/qXIIj0Ou8l