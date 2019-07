Τρέμει ξανά η Μέρκελ - Το τρίτο επεισόδιο που προκαλεί σοβαρή ανησυχία

Ένα νέο επεισόδιο, της Μέρκελ να τρέμει για τρίτη φορά μέσα σε ένα μήνα προκαλέι παγκόσμια ανησυχία. Η 64χρονη καγκελάριος της Γερμανίας, όπως μετέδωσε το Reuters, άρχισε και πάλι να τρέμει κατά την τελετή υποδοχής του Φιλανδού πρωθυπουργού Αντι Ρίνε στο Βερολίνο.

Το ίδιο είχε συμβεί στις 27 Ιουνίου σε εκδήλωση με τον Γερμανό πρόεδρο Φρανκ Βάλτερ Στάινμαγερ, με αφορμή την αποχώρηση της υπουργού Δικαιοσύνης Καταρίνα Μπάρλεϊ για το Ευρωκοινοβούλιο. Εκπρόσωπός της τότε εμφανίστηκε καθησυχαστικός.

Η πρώτη φορά που η Μέρκελ εθεάθη να τρέμει ήταν στις 18 Ιουνίου, κατά την υποδοχή του ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο Βερολίνο και το είχε αποδώσει σε αφυδάτωση.

