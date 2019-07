Ο Ερντογάν αλλάζει δραστικά τον τρόπο λειτουργίας της κεντρικής τράπεζας

Σύμφωνα με τον Τούρκο πρόεδρο, ο πρώην διοικητής της κεντρικής τράπεζας της χώρας έχει λάβει αποφάσεις για τις οποίες πληρώθηκε υψηλό τίμημα και δεν ενέπνεε εμπιστοσύνη.

Οπρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε ότι η χώρα του θα αντιμετωπίσει σοβαρά προβλήματα εάν δεν εφαρμοστούν μεταρρυθμίσεις στον τρόπο που λειτουργεί η τουρκική κεντρική τράπεζα, λίγα εικοσιτετράωρα αφότου απέπεμψε τον διοικητή της Μουράτ Τσετίνκαγια, γράφει ο τουρκικός ειδησεογραφικός ιστότοπος Habertürk.

Κατά το δημοσίευμα, ο Ερντογάν είπε σε δημοσιογράφους που τον συνόδευαν στο αεροσκάφος με το οποίο επέστρεψε από την επίσκεψή του στη Βοσνία ότι ο Τσετίνκαγια πήρε λάθος αποφάσεις, για τις οποίες η χώρα κατέβαλε υψηλό τίμημα, ενώ δεν ενέπνεε εμπιστοσύνη, ούτε επικοινωνούσε καλά με τις αγορές.

Ο Τσετίνκαγια, η τετραετής θητεία του οποίου επρόκειτο να διαρκέσει ως το 2020, αντικαταστάθηκε από τον υποδιοικητή του Μουράτ Ουισάλ με διάταγμα του προέδρου Ερντογάν, το οποίο δημοσιεύθηκε στην επίσημη εφημερίδα της τουρκικής κυβέρνησης το πρωί του Σαββάτου.

Η συναλλαγματική ισοτιμία της τουρκικής λίρας έναντι του αμερικανικού δολαρίου υποχώρησε χθες, εν μέσω εντεινόμενων ανησυχιών για την ανεξαρτησία του θεσμού.

LATEST — Turkish economy paid heavy prices due to decisions made by former Central Bank governor Çetinkaya, and that's why he was removed from duty, Erdoğan sayshttps://t.co/KLGUGpFtyI