Ανατριχιαστικό βίντεο με τις τελευταίες στιγμές των οκτώ ορειβατών που σκοτώθηκαν στα Ιμαλάια

Βίντεο με τις τελευταίες στιγμές της ομάδας των ορειβατών που χάθηκαν στα Ιμαλάια έδωσαν στη δημοσιότητα οι αρχές της Ινδίας.



Στο βίντεο φαίνονται οι τέσσερις Βρετανοί, δύο Αμερικανοί, ένας Αυστραλός και ένας Ινδός να ανεβαίνουν σιγά σιγά προς την κορυφή, με καλό καιρό, όπως μεταδίδει το BBC.



Η ομάδα επιχειρούσε να κατακτήσει τη δεύτερη ψηλότερη κορυφή του Nanda Devi όταν χάθηκε κάθε επικοινωνία, στις 26 Μαΐου.



Οι αρχές έχουν εντοπίσει και ανασύρει επτά από τα οκτώ πτώματα. Ο Βρετανός Martin Moran παραμένει αγνοούμενος



Το βίντεο των σχεδόν δύο λεπτών δόθηκε στη δημοσιότητα από την Αστυνομία Συνόρων Ινδίας - Θιβέτ (Indo-Tibetan Border Police - ITBP) τη Δευτέρα και δείχνει τους οκτώ ορειβάτες δεμένους ο ένας με τον άλλο να βαδίζουν προς την κορυφή.



Η κάμερα με το οπτικό υλικό είχε θαφτεί κάτω από το χιόνι κοντά στην περιοχή όπου εντοπίστηκαν τελικά νεκροί οι ορειβάτες, τον περασμένο μήνα.



Σύμφωνα με εκπρόσωπος της ITBP, είναι πιθανό το βάρος της ομάδας να προκάλεσε την υποχώρηση του χιονιού, στη γραμμή που βάδιζαν, προκαλώντας χιονοστιβάδα.



Οι αρχές τώρα αξιοποιούν το βίντεο προσπαθώντας να διακριβώσουν τι πήγε λάθος.



«Η κάμερα αποδείχθηκε κάτι σαν το μαύρο κουτί αεροσκάφους, που δείχνει τι έγινε τις τελευταίες στιγμές των ορειβατών» ανέφερε εκπρόσωπος της ITBP. «Είναι ανατριχιαστικό να το βλέπε4ι κανείς...».



Η ομάδα είχε αρχίσει την ανάβασή της στις 13 Μαΐου, υπό την καθοδήγηση του έμπειρου Βρετανού οδηγού Martin Moran. Στις 26 Μαΐου η επικοινωνία με τους οκτώ ορειβάτες χάθηκε και λίγο αργότερα οι αρχές εντόπισαν τις σορούς τους.

Last visuals of the mountaineers' team near the summit on unnamed peak near the #NandaDevi east. ITBP search team of mountaineers found the memory video device at 19K ft while they were searching the area where bodies were spotted. pic.twitter.com/0BI87MEA8Y