Περσικός Κόλπος: Συναγερμός για Βρετανικό πλοίο που ακινητοποιήθηκε κοντά στο Ιράν

Ένα πετρελαιοφόρο με σημαία του Ηνωμένου Βασιλείου, το οποίο νωρίς σήμερα το πρωί ακινητοποιήθηκε στον Περσικό Κόλπο ανάμεσα σε Κατάρ και Ιράν, είναι «σώο και αβλαβές», όπως δήλωσε στο Reuters ένας αξιωματούχος του οργανισμού Maritime Trade Operations (UKMTO), που ανήκει στο Βρετανικό Βασιλικό Ναυτικό.

Το πετρελαιοφόρο πλοίο Pacific Voyager ακινητοποιήθηκε στο πλαίσιο μιας διαδικασίας ρουτίνας για να προσαρμόσει την ώρα άφιξής του στο επόμενο λιμάνι και έκτοτε συνέχισε την πορεία του, είπε ο αξιωματούχος.

Ο UKMTO, ο οποίος συντονίζει την κίνηση των πλοίων στον Κόλπο, βρίσκεται σε άμεση επικοινωνία με το πλοίο, πρόσθεσε ο αξιωματούχος.

Στο μεταξύ, το Ιράν απέρριψε χαρακτηρίζοντας «κατασκευασμένες» τις πληροφορίες που ήθελαν το πλοίο να έχει συλληφθεί από τις δυνάμεις των Φρουρών της Επανάστασης, όπως μετέδωσε το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων IRIB επικαλούμενο ανώνυμες πηγές.

Κάποιες αναρτήσεις στο Twitter ανέφεραν ότι το «Pacific Voyager» είχε ακινητοποιηθεί στον Κόλπο.

Ένταση μετά την ακινητοποίηση ιρανικού πετρελαιοφόρου

Ένας διοικητής των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν απείλησε την Παρασκευή να καταλάβει ένα βρετανικό πλοίο σε αντίποινα για τη σύλληψη ενός ιρανικού πετρελαιοφόρου από το Βρετανικό Ναυτικό στα ανοικτά του Γιβραλτάρ την Πέμπτη επειδή επιχειρούσε να μεταφέρει πετρέλαιο στη Συρία παραβιάζοντας τις κυρώσεις της ΕΕ.

Ταυτόχρονα σήμερα ένας ιρανός κληρικός είπε ότι η Βρετανία θα πρέπει να «φοβάται» για πιθανά αντίποινα της Τεχεράνης για την σύλληψη του Grace 1, όπως μετέδωσε το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Fars.

«Λέω ανοιχτά ότι η Βρετανία θα πρέπει να φοβάται τς ιρανικά αντίποινα για την παράνομη σύλληψη του ιρανικού πετρελαιοφόρου», είπε ο Μοχάμαντ Αλί Μουσαβί Γιαζαγερί, ένα μέλος του Συμβουλίου των Ειδικών του Ιράν.

«Έχουμε δείξει πως δεν θα μείνουμε ποτέ σιωπηλοί απέναντι στον εκφοβισμό«, ανέφερε ο Γιαζαγερί προσθέτοντας πως το Ιράν θα δώσει την κατάλληλη απάντηση όπως την έδωσε με το αμερικανικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος το οποίο κατέρριψε.

Η ένταση στον Κόλπο κλιμακώνεται έπειτα από τις επιθέσεις τον περασμένο μήνα σε πλοία κοντά στα Στενά του Ορμούζ και την κατάρριψη από το Ιράν ενός αμερικανικού μη επανδρωμένου αεροσκάφους. Η Ουάσινγκτον και η Σαουδική Αραβία έχουν κατηγορήσει ανοιχτά το Ιράν για τις επιθέσεις εναντίον τάνκερ, κάτι το οποίο διαψεύδει η Τεχεράνη.

Οι επιθέσεις έχουν προκαλέσει φόβους για μια ευρύτερη αντιπαράθεση στην περιοχή όπου οι ΗΠΑ έχουν ενισχύσει την στρατιωτική τους παρουσία λόγω αυτών που εκλαμβάνουν ως απειλές από το Ιράν.

