Σεισμός 6,9-7,1 Ρίχτερ στη Καλιφόρνια: Σπίτια άλλαξαν θέση.Ένας τραυματίας, ζημιές και φωτιές

Ισχυρή σεισμική δόνηση, μεγέθους 6,9-7,1 βαθμών, σημειώθηκε στη νότια Καλιφόρνια, σημειώθηκε στις 20:19 (τοπική ώρα) στη νότια Καλιφόρνια, σύμφωνα με την προκαταρκτική λύση του Ευρωπαϊκού - Μεσογειακού Σεισμολογικού Κέντρου (EMSC)

Το εστιακό βάθος του σεισμού υπολογίζεται στα 10 χλμ.

Σύμφωνα με ανακοινώσεις που δημοσιοποίησαν το αμερικανικό γεωλογικό ινστιτούτο (USGS) και το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC), μία ημέρα μετά τον ισχυρότερο σεισμό που είχε σημειωθεί στη συγκεκριμένη περιοχή τα τελευταία 25 χρόνια.

Ο σεισμός καταγράφηκε σε περιοχή 202 χιλιόμετρα βόρεια του Λος Άντζελες. Το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο αναθεώρησε την αρχική εκτίμησή του για το μέγεθος της σεισμικής δόνησης: θεωρεί πλέον ότι ανερχόταν σε 6,9 βαθμούς.

Αρκετοί ισχυροί μετασεισμοί ταρακούνησαν περιοχή που καλύπτεται από έρημο έπειτα από τον σεισμό 6,4 βαθμών, ο οποίος καταγράφηκε την Πέμπτη στην ίδια περιοχή. Μόνο μερικοί τραυματισμοί αναφέρθηκαν μετά τον σεισμό της Πέμπτης, ωστόσο δύο σπίτια καταστράφηκαν διότι πήραν φωτιά εξαιτίας της ρήξης σωληνώσεων μεταφοράς φυσικού αερίου, σύμφωνα με αξιωματούχους στην Πολιτεία.

Ένας τραυματίας και υλικές ζημιές

Στο μεταξύ, υπάρχουν πληροφορίες για υλικές ζημιές σε κτίρια και καταγράφηκε ένας ελαφρύς τραυματισμός μετά τον ισχυρό σεισμό που έπληξε τη νότια Καλιφόρνια, πιο συγκεκριμένα στο βορειοδυτικό τμήμα της Κομητείας του Σαν Μπερναρντίνο, όπως ανακοίνωσε το πυροσβεστικό σώμα της Κομητείας αυτής μέσω Twitter.

«Σπίτια άλλαξαν θέση, θεμέλια ράγισαν, τοιχία αντιστήριξης έπεσαν», ανέφερε η πυροσβεστική. Καταγράφηκε «ένας τραυματισμός (ελαφρύς), οι πυροσβέστες προσφέρουν φροντίδες στον ασθενή. Δεν υπάρχουν ανάγκες που να μην έχουν καλυφθεί αυτή τη στιγμή», διευκρίνισε σε ανάρτησή του στον ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης.

At mother-in-law house in Paramount,Ca. Aftermath of today’s earthquake. Water sloshing out of pool. #earthquakecalifornia pic.twitter.com/uyypcraeu9