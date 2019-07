Αναζητείται γυναίκα που έγλειψε παγωτό και το έβαλε πίσω στο ράφι

Η αστυνομία στο Τέξας των Ηνωμένων Πολιτειών αναζητά μια γυναίκα, η οποία άνοιξε μια χάρτινη συσκευασία παγωτού στο σούπερ μάρκετ, τo έγλειψε και στη συνέχεια έβαλε τη συσκευασία πίσω στο ψυγείο!

Η πράξη της γυναίκας καταγράφηκε σε βίντεο, το οποίο ανέβηκε στο twitter την περασμένη εβδομάδα, και μέχρι σήμερα έχει κάνει 11 εκατομμύρια προβολές. Στο διάρκειας εννέα δευτερολέπτων βίντεο φαίνεται η γυναίκα, η οποία γλείφει το παγωτό και στη συνέχεια ανοίγει το ψυγείο και το τοποθετεί πίσω στο ράφι σαν να μην τρέχει τίποτα, ενώ εκείνη γελάει διασκεδάζοντάς το.

Σύμφωνα με την αστυνομία, η γυναίκα αντιμετωπίζει κατηγορία για κακούργημα δευτέρου βαθμού, για αλλοίωση καταναλωτικού προϊόντος, η οποία επιφέρει ποινή φυλάκισης έως και 20 χρόνια, καθώς και χρηματικό πρόστιμο 10.000 δολαρίων.

Η εταιρεία, το παγωτό της οποίας έγλειψε η γυναίκα, χαρακτήρισε το περιστατικό ως «κακόβουλη ενέργεια». Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της, εξέτασε το ψυγείο που περιείχε το αλλοιωμένο παγωτό, το βρήκε και το αφαίρεσε, καθώς και μερικές ακόμα συσκευασίες.

«Η ασφάλεια του παγωτού μας είναι η ύψιστη προτεραιότητά μας, και δουλεύουμε σκληρά για να διατηρήσουμε το υψηλότερο επίπεδο εμπιστοσύνης των πελατών μας. Η αλλοίωση τροφίμων δεν είναι αστείο και δεν την ανεχόμαστε» γράφει.

Το σουπερ μάρκετ έλαβε επίσης μέτρα για την προστασία των παγωτών της: τοποθέτησε έναν «ένοπλο» φρουρό μπροστά από το ψυγείο, ο οποίος κρατούσε ένα νεροπίστολο και ανέβασε μια φωτογραφία του, την οποία ωστόσο κατέβασε λίγο αργότερα.

«Φρουρούμε τα παγωτά μας για το πάρτι του σαββατοκύριακου, υπέροχος τρόπος για να δροσιστούμε στο καυτό Τέξας», έγραφε στη λεζάντα της φωτογραφίας.

What kinda psychopathic behavior is this?! pic.twitter.com/T8AIdGpmuS