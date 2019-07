Έκρηξη παγιδευμένου αυτοκινήτου στην Τουρκία – Τουλάχιστον δύο νεκροί

Έκρηξη οχήματος σημειώθηκε στην τουρκική πόλη Ρεϊχανλί, στα σύνορα με τη Συρία, όπως μεταδίδουν τα τουρκικά ΜΜΕ.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που μεταδίδονται από τουρκικά και διεθνή Μέσα Ενημέρωσης από την έκρηξη του παγιδευμένου οχήματος έχασαν τη ζωή τους δύο άνθρωποι, ενώ υπάρχουν και δημοσιεύματα που κάνουν λόγο για τρεις νεκρούς. Ίδιες αναφορές κάνουν λόγο και για πολλούς τραυματίες.

Στο σημείο βρίσκονται δυνάμεις της αστυνομίας και ασθενοφόρα.

Σύμφωνα με ανάρτηση του δημοσιογράφου Mehmet Safak Sari, ο Τούρκος Πρόεδρος Ερντογάν έκανε λόγο για τρεις νεκρούς.

Πιθανολογείται πως τα θύματα είναι Σύριοι, ενώ ήδη τα τουρκικά μέσα έχουν αρχίσει να κάνουν λόγο για τρομοκρατικό χτύπημα.

#BREAKING Car exploded in the town center of Reyhanlı in Hatay province bordering Turkey-Syria. #explosion



