Τραμπ: Η Τεχεράνη παίζει με τη φωτιά

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έκρινε ότι το Ιράν «παίζει με τη φωτιά», μετά την ανακοίνωση της Τεχεράνης ότι υπερέβη το όριο που της είχε επιβληθεί ως προς τα αποθέματα ουρανίου χαμηλού εμπλουτισμού που δικαιούται να διαθέτει εντός των ορίων της διεθνούς συμφωνίας για το πρόγραμμα πυρηνικής ενέργειας της Ισλαμικής Δημοκρατίας, η οποία υπεγράφη το 2015.

Ερωτηθείς κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στον Λευκό Οίκο εάν έχει κάποιο μήνυμα να απευθύνει στην ιρανική ηγεσία, ο Ρεπουμπλικάνος απάντησε ότι η Τεχεράνη ξέρει πολύ καλά τι κάνει και την προειδοποίησε ότι «παίζει με τη φωτιά».

Νωρίτερα, η αμερικανική προεδρία είχε ήδη αντιδράσει στην ιρανική ανακοίνωση, τονίζοντας σε δελτίο Τύπου που δημοσιοποίησε ότι «οι ΗΠΑ και οι σύμμαχοί τους δεν θα επιτρέψουν ποτέ στο Ιράν να αναπτύξει πυρηνικά όπλα» και επαναλαμβάνοντας την πρόθεσή της να συνεχίσει την εκστρατεία «μέγιστης πίεσης» που εφαρμόζει στην Ισλαμική Δημοκρατία.

Σχεδόν ταυτόχρονα με τη δήλωση του Τραμπ εξάλλου, όπως μετέδωσε το Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο, ο Λευκός Οίκος έδωσε στη δημοσιότητα και δεύτερο δελτίο Τύπου για το θέμα, στο οποίο ενημερώνει ότι ο αμερικανός πρόεδρος συζήτησε για την εξέλιξη με τον πρόεδρο της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν.

President Trump on ongoing tensions with Iran: "They know what they're doing, they know what they're playing with and I think they're playing with fire" https://t.co/WGPvRtRDYh pic.twitter.com/66ClgjNAuY