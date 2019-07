Ράκος η Μέρκελ μετά τη Σύνοδο Κορυφής. Εξαντλημένη από την αϋπνία

Ενώ η αγωνία κορυφώνεται για την κατάσταση της υγείας της και τις αινιγματικές δηλώσεις της ίδιας, η Άνγκελα Μέρκελ εξήλθε της αίθουσας μετά τη Σύνοδο Κορυφής στις Βρυξέλλες ξεφυσώντας και φανερά εξουθενωμένη.

Το ίδιο κουρασμένη εμφανίστηκε λίγο αργότερα στη συνέντευξη Τύπου όπου έμοιαζε εξαντλημένη και είχε κόκκινα μάτια από την αϋπνία.

Μάλιστα, έπειτα από την πολύωρη συνεδρίαση στις Βρυξέλλες οι ηγέτες δεν κατάφεραν να συμφωνήσουν στην ηγεσία της Ευρώπης και έτσι αναμένεται να συνεδριάσουν ξανά το πρωί της Τρίτης.

Η Άνγκελα Μέρκελ βρισκόταν ήδη στην Ιαπωνία για τη Σύνοδο της G20 και πέταξε κατευθείαν για Βρυξέλλες όπου κι εκεί οι υποχρεώσεις της την κρατούν σε εγρήγορση.

