Συντριβή στρατιωτικού ελικοπτέρου στη Γερμανία - Πληροφορίες για έναν νεκρό

Ένας νεκρός είναι ο απολογισμός μέχρι στιγμής από την συντριβή ενός στρατιωτικού ελικοπτέρου στο Aerzen, στην Κάτω Σαξονία, στη Γερμανία, σύμφωνα με τη γερμανική εφημερίδα Bild.

Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχουν πληροφορίες για τα αίτια της συντριβής του ελικοπτέρου.

Ένα άτομο έχασε τη ζωή του όταν ελικόπτερο συνετρίβη στο Έρζεν, στην κομητεία Χάμελν-Πίρμοντ στην Κάτω Σαξονία, στη Γερμανία, σύμφωνα με το γερμανικό πρακτορείο DPA.

Κατά το ίδιο πρακτορείο, το οποίο επικαλείται εκπρόσωπο τη πυροσβεστικής, επρόκειτο για στρατιωτικό ελικόπτερο.

Ανάλογες πληροφορίες μετέδωσε και η εφημερίδα Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Στις 24 Ιουνίου, δύο μαχητικά αεροσκάφη Eurofighter συγκρούστηκαν πάνω από το κρατίδιο Μέκλενμπουργκ – Δυτική Πομεράνια στα βόρεια της Γερμανίας.

Και οι δύο πιλότοι έκαναν χρήση του συστήματος αυτόματης εκτόξευσης, ωστόσο ο ένας εκ των δύο επιβίωσε ενώ ο άλλος βρέθηκε νεκρός.

