Τραγωδία στο Τέξας: 10 νεκροί μετά από συντριβή μικρού αεροσκάφους σε υπόστεγο

Νεκροί είναι και οι δέκα επιβαίνοντες σε μικρό αεροσκάφος που συνετρίβη σε υπόστεγο κατά την απογείωσή του από το αεροδρόμιο Άντισον, στο Τέξας, κοντά στο Ντάλας, χθες Κυριακή, δήλωσε μια αξιωματούχος του αεροδρομίου. Το δικινητήριο Beechcraft BE-350 King Air καταστράφηκε ολοσχερώς, καθώς έπιασε φωτιά μετά τη συντριβή του, ενημέρωσε η Ντάρσι Νιούζιλ, υποδιευθύντρια του αεροδρομίου, που βρίσκεται περίπου 24 χιλιόμετρα βόρεια του Ντάλας.

Σύμφωνα με την ίδια, το αεροσκάφος επρόκειτο να εκτελέσει πτήση με προορισμό τη Φλόριντα. Δεν υπήρξε κανένας τραυματισμός στο έδαφος όταν συνετρίβη το αεροπλάνο, διευκρίνισε. Ερευνητές του εθνικού συμβουλίου ασφάλειας των μεταφορών (NTSB) των ΗΠΑ αναμένεται να φθάσουν στον τόπο του δυστυχήματος για να συμμετάσχουν στην έρευνα που διενεργείται, είπε η αξιωματούχος του αεροδρομίου στο πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς. Δεν είναι σαφή ακόμη τα αίτια της συντριβής.

Medical Examiner just arrived on scene at Addison Airport where a plane crashed into a hangar this morning during takeoff. We haven't been told how many people were on board @FOX4 pic.twitter.com/7kbG0JLJAY — Lynnanne Nguyen (@LynnanneFOX4) 30 Ιουνίου 2019

Video from Ian Robinson shows moments after a plane crashed into a hangar at the Addison Airport. Multiple fire units on scene @FOX4 pic.twitter.com/soGlnGLk26 — Lynnanne Nguyen (@LynnanneFOX4) 30 Ιουνίου 2019