Λονδίνο: Μαχαίρωσαν έγκυο μέχρι θανάτου - Σε κρίσιμη κατάσταση το βρέφος

Μια γυναίκα έγκυος οκτώ μηνών μαχαιρώθηκε μέχρι θανάτου στο Λονδίνο χθες Σάββατο και το μωρό που κυοφορούσε βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση, ανακοίνωσε η βρετανική αστυνομία.

Η αστυνομία εκλήθη σε μια διεύθυνση στο νότιο Λονδίνο στις 03:30 τα ξημερώματα Παρασκευής προς Σάββατο (τοπική ώρα), όταν βρήκε την 26χρονη γυναίκα τραυματισμένη.

Η γυναίκα γέννησε στο σημείο με τη βοήθεια διασωστών και μεταφέρθηκε νεκρή στο νοσοκομείο. Το βρέφος νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Ένας 37χρονος συνελήφθη ως ύποπτος για ανθρωποκτονία.

Η πρωθυπουργός Τερέζα Μέι δέχεται επικρίσεις ότι οι μειώσεις χρηματοδότησης της αστυνομίας και οι περικοπές σε κοινωνικές υπηρεσίες έχουν συμβάλει σε μια αυξανόμενη συχνότητα εγκλημάτων με μαχαίρια.

Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία, στην Αγγλία και την Ουαλία σημειώθηκαν 285 θανατηφόρες επιθέσεις με μαχαίρια το 2018, ο υψηλότερο αριθμός από τότε που ξεκίνησαν να κρατούνται αρχεία πριν από περισσότερα από 70 χρόνια.

«Αυτό είναι ένα φρικτό περιστατικό στο οποίο μια νεαρή μητέρα έχει χάσει τη ζωή της και το παιδί της βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση», δήλωσε γενικός επιθεωρητής της αστυνομίας Μικ Νόρμαν.

