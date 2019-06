Συναγερμός στη Νέα Υόρκη: Εκκενώθηκε ττο αεροδρόμιο Νιούαρκ

Συναγερμός σήμανε στη Νέα Υόρκη για περιστατικό στο αεροδρόμιο Νιούαρκ. Όπως ανακοίνωσε το αεροδρόμιο, εξαιτίας της αναγκαστικής προσγείωσης που πραγματοποίησε εκεί ένα αεροσκάφος απαγορεύτηκαν προσωρινά οι πτήσεις από και προς αυτό.

Σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, ο πιλότος ενός αεροσκάφους ανέφερε πρόβλημα στο υδραυλικό σύστημα του αεροσκάφους και προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο με σκασμένο το ελαστικό του ενός τροχού του αεροπλάνου.

Σύμφωνα με το NBC CONNECTICUT , το οποίο επικαλείται το πρακτορείο, όλοι οι επιβάτες αποβιβάστηκαν και δεν υπάρχουν τραυματίες ανάμεσά τους.

Τις πληροφορίες μεταδίδουν διεθνή μέσα ενημέρωσης και αφορούν σε μια «κατάσταση έκτακτης ανάγκης» στο αεροδρόμιο του Νιούαρκ, στην Νέα Υόρκη.

Το αεροδρόμιο έχει εκκενωθεί, με αποτέλεσμα όλες οι πτήσεις να βρίσκονται στο έδαφος. «Εξαιτίας μιας κατάστασης έκτακτης ανάγκης, δεν υπάρχουν αυτή την ώρα αφίξεις και αναχωρήσεις από και προς το αεροδρόμιο του Νιούαρκ», αναφέρει η διοίκηση του αεροδρομίου στο Twitter.

Due to an airport emergency there are currently no arrivals nor departures from Newark Airport.Please check with your carrier before coming to the airport [30]