Δεν θα υπάρξουν νέοι δασμοί στα κινεζικά προϊόντα - Τι έγινε στο τετ α τετ Τραμπ - Σι Τζινπίνγκ

Οι ΗΠΑ δεν θα επιβάλουν νέους δασμούς στα κινεζικά προϊόντα, μετέδωσε σήμερα το κινεζικό πρακτορείο ειδήσεων Xinhua, μετά τις συνομιλίες που είχε στο περιθώριο της συνόδου της G20 στην Οσάκα της Ιαπωνίας ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ με τον ομόλογό του της Κίνας Σι Τζινπίνγκ.

Οι δύο χώρες συμφώνησαν επίσης να ξαναρχίσουν οι εμπορικές συνομιλίες μεταξύ των δύο χωρών και ότι θα έχουν συζητήσεις πάνω σε συγκεκριμένα ζητήματα, σύμφωνα με το κινεζικό πρακτορείο ειδήσεων Xinhua (Νέα Κίνα).

Ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ χαρακτήρισε εξάλλου "εξαιρετική" την συνάντηση που είχε σήμερα με τον πρόεδρο της Κίνας, χωρίς ωστόσο να διευκρινίσει σχετικά με το αν σημειώθηκε πρόοδος για τον τερματισμό του εμπορικού πολέμου ανάμεσα στην Ουάσινγκτον και το Πεκίνο.

Trump says it would be 'monumental' if a deal is made with China as he meets with President Xi Jinping at the #G20: More here: https://t.co/XdzrR7scjR pic.twitter.com/segDBAb3rw