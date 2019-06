Τυνησία: Ένας νεκρός και τραυματίες από βομβιστικές επιθέσεις

Δύο καμικάζι βομβιστές ανατίναξαν τα εκρηκτικά με τα οποία ήταν ζωσμένοι σε χωριστές επιθέσεις που πραγματοποίησαν σήμερα στην πρωτεύουσα της Τυνησίας με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ένας αστυνομικός και να τραυματισθούν άλλοι άνθρωποι, ανακοίνωσε η κυβέρνηση.

Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό ποιος βρίσκεται πίσω από τις επιθέσεις, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν λίγους μήνες πριν από τις εκλογές και στην αιχμή της τουριστικής σεζόν στη διάρκεια της οποίας η Τυνησία ελπίζει να υποδεχθεί αριθμό ρεκόρ επισκεπτών.

Ο πρώτος καμικάζι έβαλε στόχο μια περίπολο της αστυνομίας στην οδό Σαρλ ντε Γκωλ, σύμφωνα με το Ρόιτερ, στο κέντρο της Τύνιδας (το Γαλλικό Πρακτορείο μετέδωσε πως η επίθεση σημειώθηκε στη λεωφόρο Μπουργκίμπα). Ένας αστυνομικός σκοτώθηκε και τουλάχιστον ένας άλλος αστυνομικός και τρεις πολίτες τραυματίσθηκαν, ανακοίνωσε το υπουργείο Εσωτερικών.

Λίγο αργότερα, ένας δεύτερος καμικάζι ανατίναξε τα εκρηκτικά με τα οποία ήταν ζωσμένος κοντά σε σταθμό της αστυνομίας στη συνοικία αλ-Καρτζάνι, σύμφωνα με το Ρόιτερ -- σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο, ο στόχος του δεύτερου καμικάζι ήταν στρατόπεδο της Εθνοφρουράς. Τέσσερις άνθρωποι τραυματίσθηκαν, ανακοίνωσε το υπουργείο Εσωτερικών.

Αστυνομικοί με βαρύ οπλισμό απέκλεισαν τα σημεία όπου σημειώθηκαν οι επιθέσεις.

