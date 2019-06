Καμικάζι – βομβιστής σκoρπά τον τρόμο στην Τυνησία. 5 τραυματίες

Ένας καμικάζι βομβιστής έβαλε στόχο αστυνομικούς σήμερα στην κύρια λεωφόρο της Τύνιδας, έκανε γνωστό στο Γαλλικό Πρακτορείο αστυνομικός που βρίσκεται επιτόπου ενώ από το υπουργείο Εσωτερικών ανακοινώθηκε πως έχουν τραυματισθεί τρεις αστυνομικοί και δύο πολίτες.

Ανθρώπινα μέλη βρίσκονται στο οδόστρωμα γύρω από ένα όχημα της αστυνομίας στη λεωφόρο Μπουργκίμπα, την κύρια αρτηρία της πρωτεύουσας, κοντά στην παλιά πόλη, έκανε γνωστό δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου.

#Tunisia- emerging reports of explosion, potentially suicide bombing, outside the embassy of #France in #Tunis pic.twitter.com/Vwxp1jjBGi