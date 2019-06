Η 31χρονη πλοίαρχος που αψηφά τον Σαλβίνι και μπαίνει με πλοίο με μετανάστες στα ιταλικά χωρικά ύδατα

Εδώ και επτά χρόνια εργάζεται αδιαλείπτως στο τιμόνι ερευνητικών και εμπορικών πλοίων, τα τρία τελευταία στο Sea Watch 3. Η τολμηρή Γερμανίδα κυβερνήτης Καρόλα Ράκετε, στα 31 της χρόνια, αψηφά την οργή του Ματέο Σαλβίνι και σπάει τον αποκλεισμό που έχει κηρύξει ο επικεφαλής της Λέγκας και υπουργός Εσωτερικών κατευθυνόμενη προς τη Λαμπεντούζα, έπειτα από 14 ημέρες αναμονής έξω από τα εθνικά ύδατα της Ιταλίας.



«Αποφάσισα να μπω στο λιμάνι. Γνωρίζω τι διακινδυνεύω, όμως οι δυνάμεις των 42 ναυαγών φθάνουν στο έσχατο σημείο τους κι εγώ θα τους μεταφέρω κάπου ασφαλώς» δήλωσε η πλοίαρχος Ράκετε. Αμέσως, η στάση της πυροδότησε την αντίδραση του Σαλβίνι, ο οποίος στο Facebook την κατήγγειλε ως «ψευτοπαληκαρού, που παίζει πολιτικά παιγνίδια στις πλάτες των μεταναστών» και προειδοποίησε πως «όποιος σφάλλει, πληρώνει».



Η Ράκετε δηλώνει πως έχει συναίσθηση των κινδύνων που διατρέχει, να διατάξει δίωξη εναντίον της η εισαγγελία για διευκόλυνση παράνομης εισόδου μεταναστών, να πληρώσει πρόστιμο, ή να της κατασχέσουν το σκάφος που κυβερνά.



Προτού γίνει κυβερνήτης του Sea Watch 3, η Ράκετε σπούδασε τέσσερις γλώσσες, πήρε δίπλωμα στην Περιβαλλοντική Προστασία στο Edge Hill University στο Λάνκασαϊρ της Αγγλίας, με μία διπλωματική για τα άλμπατρος και για μία πενταετία έκανε τον περίπλου της Βόρειας Θάλασσας, όπως μεταδίδει το ΑΜΠΕ. Στα 23 βρισκόταν πάνω σε παγοθραυστικό στον Αρκτικό Κύκλο και χρημάτισε πλοηγός στο σκάφος ενός από τα μεγαλύτερα γερμανικά ωκεανογραφικά ιδρύματα, το Alfred Wegener Institute. Δύο χρόνια αργότερα ήταν δεύτερος πλοίαρχος στο Ocean Diamond σε άλλη μία πολική αποστολή.



Πριν από τέσσερα χρόνια, η 27χρονη Ράκετε ανέλαβε το Arctic Sunrise της Greenpeace, ενώ λίγο αργότερα κυβερνούσε μικρά σκάφη που μετέφεραν τουρίστες στα νησιά Σβάλμπαρντ στον Αρκτικό Παγετώνα. Εργάσθηκε επίσης στον στόλο του British Atlantic Survey και το 2018 έκανε τον περίπλου των παγωμένων νερών στο Αρχιπέλαγος της Γης του Φραγκίσκου Ιωσήφ.



Εκτός από την εμπειρία της στην εμπορική ναυτιλία, η Ράκετε προσέφερε τις ναυτικές της γνώσεις και της ικανότητες ως εθελόντρια και από το 2016 έχει αναλάβει το Sea Watch 3. Από τις 14 Ιουνίου έχει καθηλωθεί στα ανοικτά της Λαμπεντούζα, μεταφέροντας μετανάστες από τη Λιβύη, που διασώθηκαν στη μέση του πελάγους.



Η Ράκετε έχει προσφύγει επίσης στο Δικαστήριο του Στρασβούργου, επικαλούμενο το Άρθρο 2 για το δικαίωμα στη ζωή και το Άρθρο 3 για την απαγόρευση της απάνθρωπης και υποτιμητικής μεταχείρισης της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την προστασία των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των θεμελιωδών ελευθεριών. Όμως το δικαστήριο αποφάσισε στις 25 Ιουνίου να μη δώσει συνέχεια στα αιτήματα για την αποβίβαση των μεταναστών του Sea Watch 3, καλώντας όμως τις ιταλικές αρχές να συνεχίσουν να προσφέρουν βοήθεια σε ανθρώπους που βρίσκονται σε δυσκολίες πάνω σε σκάφη και είναι ευάλωτα λόγω ηλικίας και κατάστασης της υγείας τους.



Μολαταύτα, παρά και την απόφαση του Δικαστηρίου του Στρασβούργου, η κυβερνήτης Ράκετε αποφάσισε να αψηφήσει τα θέσφατα και να διαπλεύσει τα όρια της ιταλικής επικράτειας.

"I decided to enter the port of #Lampedusa. I know what I'm risking, but the 42 survivors I have on board are exhausted. I'm taking them to safety" says @seawatchcrew captain #CarolaRackete

