Πανικός στη Βιέννη: Κατέρρευσαν όροφοι από 2 κτίρια μετά από έκρηξη

Συναγερμός στη Βιέννη από έκρηξη που προκλήθηκε από διαρροή αερίου σήμερα το απόγευμα.

Σύμφωνα με το Reuters τέσσερις άνθρωποι τραυματίστηκαν σοβαρά και άλλοι φέρουν ελαφρύτερα τραύματα σε μερική κατάρρευση ορόφων σε 2 κτίρια στη Βιέννη όπως δήλωσε εκπρόσωπος των αρχών.

Η μερική κατάρρευση πολλών ορόφων έως δύο κτιρίων θεωρείται ότι προκλήθηκε από έκρηξη αερίου, δήλωσε η αστυνομία νωρίτερα.

Εκπρόσωπος της πυροσβεστικής δήλωσε ότι υπήρξαν αρκετοί τραυματισμοί.

BREAKING: At least four people seriously injured and multiple others moderately-lightly injured after a gas explosion led to a partial building collapse in #Vienna , Austria.

(Video credit : Werenfried Ressl) pic.twitter.com/tSgR6s1E2u