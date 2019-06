Γερμανία: Σύγκρουση δύο μαχητικών Eurofighter στον αέρα

Πάνω από τον αέρα της Γερμανίας συγκρούστηκαν το μεσημέρι της Δευτέρας δύο μαχητικά αεροσκάφη τύπου Eurofighter.

Τα δύο γερμανικά αεροσκάφη φέρονται να έχουν συντριβεί σε απομονωμένη περιοχή της βόρειας Γερμανίας.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι οι πιλότοι ενεργοποίησαν το σύστημα αυτόματης εκτόξευσης, χωρίς ωστόσο να έχει γίνει γνωστό αν έχουν εντοπιστεί.

Σωστικά συνεργεία έχουν σπεύσει στο σημείο της συντριβής των αεροσκαφών στην περιοχή της λίμνης Φλίσενζε.

Σε βίντεο που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φαίνονται καπνοί σε δύο σημεία κοντά στη λίμνη Μουέριτζ, όπου συνετρίβησαν τα δύο αεροσκάφη.

