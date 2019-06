Τραμπ: Ακύρωσα το χτύπημα στο Ιράν 10 λεπτά πριν γίνει - Όταν έμαθα πόσοι θα πεθάνουν

Ο Τραμπ επιβεβαίωσε πως ακύρωσε στο παρά 10' επίθεση στο Ιράν. Θα ήταν τριπλό χτύπημα. Θα αποτελούσε αντίποινα για την κατάρριψη του drone. Ποιός ήταν ο λόγος που το ακύρωσε.

«Τη Δευτέρα κατέρριψαν ένα μη επανδρωμένο σκάφος που πετούσε σε διεθνή ύδατα. Ήμασταν έτοιμοι να ανταποδώσουμε χτυπώντας 3 στόχους, όταν ρώτησα πόσοι άνθρωποι θα πεθάνουν. 150 κύριε, ήταν η απάντηση ενός Στρατηγού. 10 λεπτά πριν το χτύπημα το ακύρωσα», έγραψε ο Τραμπ.

President Obama made a desperate and terrible deal with Iran - Gave them 150 Billion Dollars plus I.8 Billion Dollars in CASH! Iran was in big trouble and he bailed them out. Gave them a free path to Nuclear Weapons, and SOON. Instead of saying thank you, Iran yelled.....