Πού οφείλεται το τρέμουλο της Μέρκελ; Γερμανοί γιατροί απαντούν

Τον γύρο του διαδικτύου κάνουν από την Τρίτη 18/6 οι εικόνες της Γερμανίδας καγκελαρίου Άνγκελα Μέρκελ να τρέμει στη διάρκεια επίσημης συνάντησης με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.



Όπως ήταν αναμενόμενο, πολλοί άρχισαν να διαδίδουν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, φήμες για πιθανή ασθένεια της κ. Μέρκελ, ενώ η ίδια σχολιάζοντας το περιστατικό σε συνέντευξη Τύπου, ανέφερε απλώς: «Στο μεταξύ ήπια τουλάχιστον τρία ποτήρια νερό και είμαι πολύ καλά», ενώ τόνισε πως αυτό το τρέμουλό της προκλήθηκε από τη ζέστη και την έλλειψη νερού.

Γερμανοί γιατροί παίρνουν θέση για το περιστατικό



Ο Αλεξάντερ Σουλτζ αναπληρωτής επικεφαλής του τμήματος επειγόντων περιστατικών στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο του Αμβούργου, σχολίασε το συμβάν στο γερμανικό πρακτορείο ειδήσεων DPA, όπου υποστήριξε πως η εικόνα της Άνγκελα Μέρκελ δεν είναι ανησυχητική από ιατρικής άποψης.

