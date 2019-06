Ανησυχία στη Γερμανία για τη Μέρκελ - Εμφανίστηκε να τρέμει κατά την διάρκεια επίσημης τελετής

Ανησυχία προκάλεσε η εικόνα της Καγκελαρίου Αγκελα Μέρκελ να τρέμει κατά την διάρκεια της επίσημης υποδοχής, νωρίτερα σήμερα, του Ουκρανού Προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, στο προαύλιο της Καγκελαρίας.

Η Καγκελάριος στέκονταν δίπλα στον κ. Ζελένσκι κατά την απόδοση στρατιωτικών τιμών, όταν ξαφνικά, κατά την διάρκεια της ανάκρουσης του γερμανικού ύμνου, άρχισε εμφανώς να τρέμει.

Αμέσως μετά φάνηκε να συνέρχεται και επιθεώρησε κανονικά το τιμητικό άγημα μαζί με τον προσκεκλημένο της.

Λίγο αργότερα, στη συνέντευξη Τύπου, όταν ερωτήθηκε για το περιστατικό, δήλωσε γελώντας: «Στο μεταξύ ήπια τουλάχιστον τρία ποτήρια νερό και είμαι πολύ καλά».

Από την πλευρά του ο κ. Ζελένσκι θέλησε να ανατειευτεί: «Στεκόμουν δίπλα της και, πιστέψτε με, ήταν ασφαλής».

German Chancellor Angela Merkel says she is "very well" again after drinking three glasses of water.



Earlier Merkel was visibly shaking as she greeted Ukrainian President Volodymyr Zelenskiy at temperatures of around 30 degrees celsius in Berlin. pic.twitter.com/uWhnW0scD7