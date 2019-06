Ο "Πορθητή" δυτικά της Πάφου - Αγκυρα: Ερχεται και το "Γιαβούζ"

Μια δορυφορική φωτογραφία, ημερομηνίας 16 Ιουνίου 2019, του τουρκικού γεωτρύπανου «Πορθητής» δυτικά της Πάφου δημοσίευσε χθες ο λογαριασμός Image Sat Intl στο twitter.

Στη φωτογραφία διακρίνεται ο «Πορθητής» μέσα από τα σύννεφα, ενώ δίπλα βρίσκεται και η τουρκική, πολεμική φρεγάτα Barbaros.

Ο ίδιος λογαριασμός είχε δημοσιεύσει και στις 16 Μαΐου δορυφορική φωτογραφία του Πορθητή 80 χιλιόμετρα ανοιχτά της Κύπρου.

Επίσημα η Κυπριακή Κυβέρνηση δηλώνει πως υπάρχουν πληροφορίες για τουρκική γεώτρηση, αλλά δεν είναι σε θέση να το επιβεβαιώσει. Την ίδια ώρα, ο Τούρκος Υπουργός Μεβλούτ Τσαβούσογλου, σε συνέντευξη που παραχώρησε στο κρατικό πρακτορείο ειδήσεων ‘Αναντολού’, προανήγγειλε για άλλη μια φορά ότι η Τουρκία είναι έτοιμη να ξεκινήσει γεώτρηση δυτικά της Κύπρου.

Τούρκος υπουργός Ενέργειας: Ξεκίνησε τη γεώτρηση ο «Πορθητής», έρχεται και το «Γιαβούζ»

Σύμφωνα με τον Τούρκο υπουργό Ενέργειας, το βάθος του νερού εκεί είναι 2.300 μέτρα περίπου. "Αυτή τη στιγμή η γεώτρησή μας έχει ξεπεράσει τα τρεις χιλιάδες. Στόχος μας είναι να φτάσει στα 5-5.500 μέτρα μέσα σε 100-120 ημέρες. Προς το τέλος Ιουλίου θα έχουμε φτάσει στο στόχο μας. Άλλωστε το έχουμε πει από την αρχή. Δεν υπάρχει εγγύηση για το τι θα βρούμε. Αν δεν κάνουμε γεώτρηση δεν είναι δυνατόν να το ξέρουμε. Φυσικά και έχουμε ελπίδες. Στην ανατολική Μεσόγειο προσπαθούν να αποκλείσουν την Τουρκία από την ενεργειακή εξίσωση. Γνωρίζουν ότι δεν υπάρχει ρεαλιστική λύση χωρίς την Τουρκία, αλλά δεν το λένε", ανέφερε.

Ο υπουργός Ενέργειας της Τουρκίας ανέφερε επίσης ότι την Πέμπτη θα ξεκινήσει την κάθοδό του στην Ανατολική Μεσόγειο και το γεωτρύπανο «Γιαβούζ», το οποίο όπως είπε θα προχωρήσει σε γεώτρηση σε περιοχή που η «τδβκ» εξουσιοδότησε την ΤΡΑΟ.

Under the clouds: The #Turkish #gas exploration continues for more than a month, 80 km west of #Paphos, within #Cyprus's EEZ.#Turkey #Barbados #EEZ #followup #fatih pic.twitter.com/SdhECiwGvA