Ισχυρός σεισμός στην Κίνα - Αυξάνεται ο αριθμός των θυμάτων

Τουλάχιστον 12 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 134 τραυματίστηκαν όταν ισχυρός σεισμός 6 βαθμών έπληξε την επαρχία Σετσουάν της νοτιοδυτικής Κίνας, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό τον οποίο έδωσαν στη δημοσιότητα τοπικοί αξιωματούχοι και μετέδωσαν κινεζικά κρατικά ΜΜΕ.

Πάνω από 4.000 άνθρωποι θα αναγκαστούν να εκτοπιστούν εξαιτίας του σεισμού, αφού προκάλεσε ζημιές ή κατέστρεψε ολοσχερώς πάνω από 10.000 κατοικίες στη μεγαλούπολη Γιμπίν (5,5 εκατ. κάτοικοι).

Πλάνα που μεταδόθηκαν από κινεζικά κρατικά τηλεοπτικά δίκτυα εικονίζουν σωστικά συνεργεία καθώς απομακρύνουν πάνω σε φορείο ένα θύμα που μπόρεσαν να ανασύρουν από τα συντρίμμια ενός κτιρίου, όπως μετέδωσε το Αθηναϊκό Πρακτορείο.

Σωστικά συνεργεία έσπευσαν στις περιοχές που επλήγησαν και βρίσκονται πιο κοντά στο επίκεντρο της δόνησης, έξω από την αστική ζώνη της Γιμπίν, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Νέα Κίνα. Όλα τα θύματα καταγράφηκαν στα προάστια Τσανγκνίνγκ και Γκονγκσιάν, σύμφωνα με αξιωματούχους τους οποίους επικαλέστηκε το πρακτορείο.

Συνολικά πάνω από 100.000 άνθρωποι χαρακτηρίζονται «σεισμοπαθείς» από τις αρχές στη Σετσουάν.

Ο σεισμός έγινε περί τις 22:55 τοπική ώρα [17:55 ώρα Ελλάδας] σε μικρό εστιακό βάθος, 16 χιλιομέτρων, σύμφωνα με το σεισμολογικό ινστιτούτο της Κίνας. Ακολουθήθηκε από μια σειρά περίπου εξήντα μετασεισμικών δονήσεων, η ισχυρότερη από τις οποίες ήταν μεγέθους 5,1 βαθμών.

Το σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης για ισχυρούς σεισμούς που είναι εγκατεστημένο στη Γιμπίν ήχησε μόλις 10 δευτερόλεπτα πριν γίνει η δόνηση, κατά το Νέα Κίνα. Σύμφωνα με το πρακτορείο, ακόμη και μια προειδοποίηση μόλις τρία δευτερόλεπτα πριν σημειωθεί ο σεισμός μπορεί να μειώσει κατά 14% τον αριθμό των θυμάτων των σεισμών.

Ξενοδοχείο που βρισκόταν κοντά στο επίκεντρο κατέρρευσε, όμως δεν έγινε σαφές αμέσως εάν υπάρχουν θύματα. Ρήγματα εμφανίστηκαν σε πολλούς δρόμους στην περιοχή.

Πάνω από 300 στελέχη του πυροσβεστικού σώματος αναπτύχθηκαν επιτόπου και οι υπηρεσίες έρευνας και διάσωσης έστειλαν περίπου 5.000 σκηνές και αρκετές ακόμη ομάδες διάσωσης στην περιοχή, σύμφωνα με το Νέα Κίνα.

Η Σετσουάν πλήττεται συχνά από σεισμούς. Το 2008, πολύ ισχυρή δόνηση 7,9 βαθμών άφησε πίσω της 87.000 νεκρούς και αγνοούμενους, κατά τον επίσημο απολογισμό.

