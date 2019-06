Τρόμος σε πτήση από αναταράξεις - Δέκα τραυματίες

Τον τρόμο βίωσαν επιβάτες πτήσης από την Πρίστινα του Κοσόβου στη Βασιλεία της Ελβετίας. Η αεροσυνοδός που περπατούσε στον διάδρομο σπρώχνοντας το τρόλεϊ εκσφενδονίστηκε στο ταβάνι από τις βίαιες αναταράξεις που προκάλεσαν πανικό και χάος μέσα στο αεροσκάφος.

Τα αντικείμενα του τρόλεϊ σκορπίζουν πάνω στους επιβάτες ενώ η συνοδός αέρος συγκρούεται στο ταβάνι του αεροσκάφους. Μία γυναίκα ενώνει τα χέρια και προσεύχεται τρομαγμένη.

Σύμφωνα με μία επιβάτιδα που κατέγραψε όσα συνέβησαν κατά τη διάρκεια της πτήσης, από τις αναταράξεις ξεκόλλησαν καθίσματα, έσπασαν ζώνες ασφαλείας, ενώ ορισμένοι επιβάτες τραυματίστηκαν.

«Οι άνθρωποι άρχισαν να ουρλιάζουν. Μια αεροσυνοδός χτύπησε στο ταβάνι. Φλιτζάνια άρχισαν να πετάνε δεξιά – αριστερά και ορισμένοι κάηκαν από το καυτό νερό» περιέγραψε η Μπάσα σε ελβετική ιστοσελίδα.

Ένας από τους συνολικά δέκα τραυματίες ήταν, μάλιστα, ο σύζυγός της – ο οποίος υπέστη ελαφρά εγκαύματα.

The #airport reported 10 passengers needed to be taken to hospitals. #turbulence #aviation #ALKAirlines #Boeing737 https://t.co/DLMLcUaPeJ