Συναγερμός στον Κόλπο του Ομάν: Η νέα επίθεση σε δεξαμενόπλοια δυναμιτίζει επικίνδυνα το κλίμα

Δύο δεξαμενόπλοια εκκενώθηκαν σήμερα έπειτα από περιστατικό στον Κόλπο του Ομάν και το πλήρωμά τους είναι ασφαλές, σύμφωνα με τέσσερις ναυτιλιακές και εμπορικές πηγές. Πρόκειται για το δεξαμενόπλοιο Front Altair με σημαία Νήσων Μάρσαλ και το Kokuka Courageous με σημαία Παναμά.

Το δεξαμενόπλοιο Front Altair, του νορβηγικού ομίλου Frontline, βυθίστηκε στον Κόλπο του Ομάν, μετέδωσε πριν από λίγο το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA. Σύμφωνα με πληροφορίες που είχαν δοθεί νωρίτερα στη δημοσιότητα, το δεξαμενόπλοιο μετέφερε 75.000 τόνους νάφθας.

Το δεξαμενόπλοιο δέχθηκε "επίθεση" σήμερα το πρωί καθώς έπλεε ανάμεσα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και το Ιράν, ενώ τρεις εκρήξεις σημειώθηκαν σε αυτό, ανακοίνωσαν επίσης οι ναυτιλιακές αρχές της Νορβηγίας, οι οποίες διευκρίνισαν ότι κανένα μέλος του πληρώματός του δεν τραυματίστηκε. Την ίδια ώρα η εταιρεία τεχνικής διαχείρισης του πλοίου International Tanker Management, ανακοίνωσε ότι τα αίτια των εκρήξεων στο πλοίο δεν έχουν γίνει ακόμη γνωστά. Επίθεση στην ίδια ζώνη είχε στόχο κι άλλο δεξαμενόπλοιο, το Kokuka Courageous, σημείωσε η νορβηγική διεύθυνση ναυτιλιακών υποθέσεων στην ανακοίνωσή της.

In a month, there have been 2 attacks against oil tankers in #UAE territorial waters and against 2 ships in #Oman Gulf. In both cases, pro-#Iran and pro-#Hezbollah media agencies were the first ones reporting the events.

