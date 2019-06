Ελικόπτερο συνετρίβη σε κτίριο στη Νέα Υόρκη. Τουλάχιστον ένας νεκρός

Τουλάχιστον ένας άνθρωπος σκοτώθηκε από τη συντριβή ελικοπτέρου σε κτίριο στο Μανχάταν, λίγα λεπτά μετά το μεσημέρι, τοπική ώρα, μεταδίδουν διεθνή πρακτορεία ειδήσεων επικαλούμενα την πυροσβεστική υπηρεσία της Νέας Υόρκης.

Το ελικόπτερο συνετρίβη σε κτίριο στην 7η Λεωφόρο, στο κέντρο του Μανχάταν, ανάμεσα στην 51η και 52η Οδό.

Σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, ο κυβερνήτης της Νέας Υόρκης Άντριου Κουόμο, που έφτασε στο σημείο του δυστυχήματος, είπε ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι πρόκειται για τρομοκρατική ενέργεια.

Σε δηλώσεις του σε δημοσιογράφους, σύμφωνα με το Reuters, είπε ότι το ελικόπτερο επιχείρησε να κάνει αναγκαστική προσγείωση στη στέγη ενός κτιρίου.

Οι αρχές έχουν αποκλείσει την πρόσβαση στην περιοχή. Αυτόπτες μάρτυρες είπαν ότι τα γειτονικά κτίρια εκκενώθηκαν από την αστυνομία και την πυροσβεστική.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ενημερώθηκε για το συμβάν.

Στο βίντεο, που δημοσίευσε χρήστης του Twitter, διακρίνονται οι μαύροι καπνοί που βγαίνουν από την ταράτσα του πολυωρόφου κτιρίου.

Σύμφωνα με ανάρτηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας στο Twitter, πυροσβέστες έχουν σπεύσει στο σημείο που κατέπεσε το ελικόπτερο, ενώ το περιστατικό εκτυλίχθηκε εν μέσω βροχερού καιρού. Σύμφωνα με το CNBC, πρόκειται για ένα κτίριο 54 ορόφων, το Axa Equitable Center, όπου στεγάζονται γραφεία της BNP Paribas, της Citibank και της δικηγορικής εταιρείας Willkie Farr & Gallagher.

787 7th ave, #midtown NYC. We’re 1 block south. 20 mins ago there was a loud sound like a too-low #helicopter & I looked up and saw sheet of flame on roof and then smoke. News reports saying helicopter/small plane crash onto roof which would be consistent with what I heard/saw. pic.twitter.com/swY3ksLskH