Η νοικοκυρά που έχτισε μία αυτοκρατορία από το οικογενειακό ριάλιτι

Ήταν Οκτώβριος του 2007, όταν στην αμερικανική τηλεόραση, μέσα από τη συχνότητα του συνδρομητικού καναλιού, E! Entertainment, έκανε πρεμιέρα ένα ακόμη ριάλιτι show. Ήταν το «Keeping Up with the Kardashians» που θα παρακολουθούσε την καθημερινότητα της οικογένειας των Καρντάσιαν – Τζένερ. Αν και τα μέλη της οικογένειας δεν ήταν αστέρες της πρώτης γραμμής, όμως, με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο, ήταν γνωστά στην αμερικανική κοινή γνώμη.

Άλλωστε, το όνομα «Καρντάσιαν» λόγω του πατέρα, Ρόμπερτ (έφυγε από τη ζωή τον Ιούλιο του 2013), για αρκετά χρόνια πρωταγωνιστούσε στον αμερικανικό Τύπο. Κι αυτό, διότι ο Αρμένιος δικηγόρος ήταν στην ομάδα των κορυφαίων νομικών που είχαν αναλάβει την υπεράσπιση του Ο. Τζέι Σίμπσον για τη δολοφονία της γυναίκας του και του εραστή της, στις 12 Ιουνίου 1994.

Αλλά και η Κιμ, η μεσαία κόρη του Ρόμπερτ Καρντάσιαν και της Κρις Τζένερ, ήταν γνωστή στο ευρύ κοινό, ως η «παρατρεχάμενη» της Πάρις Χίλτον. Η νυν ισχυρή τηλεπερσόνα, υπήρξε γραμματέας της άτακτης «χρυσής» κληρονόμου, ενώ είχε κάνει και κάποιες εμφανίσεις στο ριάλιτι της Χίλτον με την άλλοτε κολλητή της, Νικόλ Ρίτσι. Εκεί, η Κιμ γοητεύτηκε από τα φώτα και τις κάμερες που παρακολουθούσαν τις ζωές των δύο πρωταγωνιστριών και ονειρευόταν κάτι αντίστοιχο με την ίδια.

Και όπως λέει και ο Πάολο Κοέλιο, «όταν θέλεις κάτι πολύ, όλο το σύμπαν συνωμοτεί για να τα καταφέρεις…». Μόνο που στην προκειμένη περίπτωση, συνωμότησε η μητέρα της, Κρις, η οποία σύντομα αποδείχθηκε πως ήταν ένα δαιμόνιο μυαλό, που βάλθηκε να πραγματοποιήσει το όνειρο της κόρης της, αλλά και το δικό της απωθημένο και λίγα χρόνια μετά κατάφερε να χτίσει μία ολόκληρη αυτοκρατορία στα media, αλλά και στον χώρο της διαφήμισης.

Η Κρις Τζένερ είναι η αρχηγός της μητριαρχικής οικογένειας των Καρντάσιαν – Τζένερ και η δαιμόνια μάνατζερ των παιδιών της, τα οποία δεν κάνουν βήμα, αν δεν πάρουν την έγκρισή της. Άλλωστε, τα εκατομμύρια στους λογαριασμούς τους οφείλονται και σε εκείνη. Και να φανταστεί κανείς, πως η δαιμόνια Κρις πριν εκτεθεί και η ίδια στις τηλεοπτικές κάμερες, ήταν νοικοκυρά που μεγάλωνε τα παιδιά της. Ίσως, όχι με τον παραδοσιακό τρόπο. Και σίγουρα δεν ήταν μία καθημερινή νοικοκυρά.

Η κόρη του μηχανικού με τα μεγάλα όνειρα

Είναι γνωστή σε όλο τον κόσμο ως «Τζένερ» ή «πρώην Καρντάσιαν». Ελάχιστοι είναι εκείνοι που γνωρίζουν το πραγματικό όνομα της που είναι Kristen Mary Houghton. Γεννήθηκε το Νοέμβριο του 1955 στο Σαν Ντιέγκο και είναι η μεγαλύτερη από τις δύο αδελφές. Ο πατέρας της ήταν μηχανικός, ενώ οι γονείς της χώρισαν όταν εκείνη ήταν παιδί. Η μητέρα της δούλευε σκληρά από εδώ κι από εκεί για να μεγαλώσει τις δύο κόρες της, που έμεναν με τη γιαγιά τους, μιας και ο πατέρας ήταν άφαντος. Ο χωρισμός των γονιών της, αλλά και η περιπέτεια με τον καρκίνο στα 8 της χρόνια, τη σκλήρυναν. Δεν έζησε την ανεμελιά των παιδικών χρόνων. Η απουσία του τοξικού – όπως τον έχει χαρακτηρίσει η ίδια – πατέρα έπαιξε σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση του χαρακτήρα του κοριτσιού, που μεγάλωνε σε ένα περιβάλλον μόνο με γυναίκες.

Από μικρή έμαθε τι ζητούσε και ήξερε πως να το πετύχει. Από νωρίς βγήκε κι αυτή στη βιοπάλη, δουλεύοντας πωλήτρια σε ντονατσάδικο. Η μητέρα της παντρεύεται για δεύτερη φορά κι εκεί που όλα κυλούν καλά, ο συνεργάτης του πατριού της το σκάει με όλα τα λεφτά της εταιρείας. Τα νέα προβλήματα καταρρακώνουν τη μητέρα της και η εικόνα της αποτυπώνεται στη μνήμη της νεαρής Κρίστεν, που υπόσχεται στον εαυτό της πως θα κάνει τα πάντα για να έχουν τα παιδιά που θα αποκτήσει τα πάντα και θα στηρίζονται σε εκείνη. Ορκίζεται πως δεν θα τα αφήσει να παλεύουν μόνα τους και με τον όρκο αυτό ξεκινάει το ταξίδι της ενήλικης ζωής της.

Ο γάμος με τον Ρόμπερτ Καρντάσιαν

Η επόμενη δουλειά της όμορφης Κρις ήταν αεροσυνοδός στην American Airlines. Λίγο πριν και στα 17 της χρόνια γνωρίζει τον ανερχόμενο δικηγόρο, Ρόμπερτ Καρντάσιαν, ο οποίος ήταν 12 χρόνια μεγαλύτερος της. Εκείνος τη φλερτάρει έντονα, αλλά η νεαρή κοπέλα δεν ανταποκρίνεται. Χάνονται, εκείνος βρίσκει το τηλέφωνό της, τη διεκδικεί και το «κάστρο» πέφτει.

Ωστόσο, η Κρις την περίοδο εκείνη είχε σχέση με έναν νεαρό αθλητή, τον οποίο δε δυσκολεύτηκε να απατήσει. Μάλιστα, ο τότε αγαπημένος της τους έπιασε τυχαία και ο χωρισμός ήταν επεισοδιακός. Αλλά εκείνη ήταν πια σίγουρη πως ο Καρντάσιαν θα μπορούσε να γίνει σύζυγος και πατέρας των παιδιών της. Επιπλέον, είχε χρήματα τα οποία η Κρις ποτέ δε σνόμπαρε. Το αντίθετο….

Ωστόσο, ο νεαρός Αρμένιος δικηγόρος την παράτησε για την Πρισίλα Πρίσλεϊ, ναι την πρώην του Έλβις. Η Κρις πέφτει του θανατά από τη στεναχώρια της, αλλά όταν εκείνος επιστρέφει μετανιωμένος στην αγκαλιά της, τον δέχεται πίσω. Άλλωστε, ήταν ένας «καλός» γαμπρός και δεν θα τον άφηνε.

Τον Ιούλιο του 1978 παντρεύονται και φεύγουν για γαμήλιο ταξίδι στο Παρίσι. Εκεί, μένει έγκυος στο πρώτο τους παιδί την Κόρτνεϊ. Η Κρις ήθελε πολλά παιδιά κι έτσι σύντομα αποκτάνε την Κιμ, 4 χρόνια αργότερα την Κλόε και μετά τον Ρόμπερτ. Η Κρις ασχολείται με το μεγάλωμα των παιδιών της, σε μία πλουσιοπάροχη ζωή. Και κάπου εκεί, γνωρίζει ένα νεαρό άνδρα με τον οποίο απατά τον Καρντάσιαν, ο οποίος της δίνει τα παπούτσια στο χέρι. Γενικά, η Κρις είχε τη φήμη της άτακτης και για πολύ καιρό οργίαζαν οι φήμες για τον πατέρα της Κλόε, μιας και έλεγαν πως δεν ήταν παιδί του άντρα της.

Ο δεύτερος γάμος

Το 1991 βγαίνει το διαζύγιό της με τον Καρνάσιαν και ήδη η Κρις ήξερε ποιος θα ήταν ο επόμενος σύζυγός της…. ο Μπρους Τζένερ, τον οποίο γνώρισε σε ένα ραντεβού στα τυφλά. Την περίδο εκείνη και οι δύο ήταν στην ίδια φάση, αφού ο Αμερικανός ολυμπιονίκης ήταν χωρισμένος με παιδιά. Μέσα σε πέντε μήνες παντρεύτηκαν και έζησαν όλοι μαζί σαν οικογένεια, ενώ από το γάμο τους απέκτησαν δύο κόρες, την Κένταλ και την Κάιλι.

Οι Τζένερ χώρισαν το 2015, ενώ ο Μπρους προχώρησε σε επέμβαση διόρθωσης φύλου. Την απόφαση της Κέιτλιν Τζένερ για αλλαγή φύλου οι δύο κόρες τους τη στήριξαν με όλες τις δυνάμεις τους, δεν έγινε το ίδιο όμως, με την Κρις και τις κόρες της από το γάμο με τον Καρντάσιαν.

Η γέννηση του ριάλιτι των Καρντάσιαν

Όσοι γνωρίζουν την Κρις Τζένερ συμφωνούν πως είναι μία πανέξυπνη γυναίκα, με φιλόδοξα σχέδια τα οποία καταφέρνει να πετυχαίνει, αφού εκτός των άλλων είναι και δαιμόνια μάνατζερ. Προτού, λοιπόν, μπει στη ζωή τους το ριάλιτι, η Κρις σκέφτηκε να εκμεταλλευτεί την ιδιότητα του τότε συζύγου της, ως αθλητή και μαζί έφτιαξαν μία βιντεοκασέτα γυμναστικής, «Super Fit With Bruce and Kris Jenner», όπου ο Μπρους Τζένερ έδειχνε ασκήσεις κι εκείνη τις εκτελούσε. Το εγχείρημά τους είχε επιτυχία.

Λίγο καιρό αργότερα, είχε επισκεφτεί το σπίτι η τηλεοπτική παραγωγός Deena Katz (Dancing with the stars) και βλέποντας σύσσωμη την οικογένεια και πως λειτουργούσε έριξε την ιδέα στην Κρις Τζένερ να γυρίσουν ένα ριάλιτι που θα παρακολουθεί τη ζωή τους. Εκείνη, τη βρήκε καταπληκτική κι έτσι έγινε το κονέ με τον παραγωγό του E! Entertainment, Ryan Seacrest.

Τον Οκτώβριο του 2007 βγήκε στον «αέρα» το «Keeping Up with the Kardashians». Την πρεμιέρα παρακολούθησαν 898 χιλιάδες άτομα, ενώ το τελευταίο επεισόδιο παρακολούθησαν 1,9 εκατ. τηλεθεατές. Και σε αυτό είχε βάλει το χέρι της η δαιμόνια Κρις. Πως; Αποφάσισε να εκμεταλλευτεί προς όφελος το σκάνδαλο με το ροζ dvd της κόρης της, Κιμ με πρώην σύντροφό της. Έφερε το θέμα στο ριάλιτι και μαζί πολλούς τηλεθεατές. Έτσι, το show πήρε το πράσινο φως και για την επόμενη σεζόν. Και φτάσαμε στο 2019, όπου οι Καρντάσιαν καλά κρατούν, έχοντας αποκτήσει εκατομμύρια δολάρια, ενώ το ριάλιτι προβάλλεται σε πολλές χώρες ανά τον κόσμο. Μάλιστα, το 2017 υπέγραψαν με το E! νέο συμβόλαιο – μαμούθ, όπου θα εισπράξουν 150 εκατομμύρια δολάρια για 5 επιπλέον κύκλους.

Και μέσα σε αυτά τα χρόνια, όταν ξεσπούσε ένα σκάνδαλο, η Κρις φρόντιζε να το εκμεταλλευτεί προς όφελός τους. Λένε πως ο σκοπός αγιάζει τα μέσα και η δαιμόνια Τζένερ φαίνεται πως τη φράση αυτή την έχει κάπως σαν… ευαγγέλιο. Έτσι, οι τηλεθεατές μεταξύ πολλών σκανδάλων, παρακολούθησαν στις οθόνες της την απιστία που βίωσε η Κλόε στο γάμο της με τον Λαμάρ Όντομ και την αγωνία της όταν εκείνος κινδύνευσε να χάσει τη ζωή του μετά από ένα ξέφρενο πάρτι με ναρκωτικά και αλκοόλ.

Ο όρος «προσωπική ζωή» δεν υφίσταται για την οικογένεια, που φροντίζει να εκμεταλλεύεται κάθε τι που της συμβαίνει, ευχάριστο ή δυσάρεστο. Πολλοί χαρακτηρίζουν την Κρις Τζένερ ως μία αμφιλεγόμενη προσωπικότητα και οι απόψεις για εκείνη διίστανται. Κανείς, όμως, δεν αρνείται πως είναι μία έξυπνη γυναίκα, που πέτυχε να κάνει εκατομμυριούχους όλα τα παιδιά της: την Κόρτνεϊ, την Κιμ, την Κλόε, το Ρόμπ, την Κένταλ και τη μικρή Κάιλι, που είναι και η πλουσιότερη όλων.

Η αλήθεια είναι πως αν δεν ήταν η Κρις, ίσως κανένα από τα παιδιά της να μην είχε ακολουθήσει αυτή τη διαδρομή, που εκτός από δόξα και φήμη τούς έφερε και πολύ χρήμα. Και δεν είναι τυχαίο, που όλα τα παιδιά της, δεν κάνουν βήμα, αν προηγουμένως δε συμβουλευτούν τη μητέρα τους ή δεν πάρουν το πράσινο φως από εκείνη.

newsbeast