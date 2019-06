Συναγερμός στο Λονδίνο:Μεγάλη φωτιά σε κτίριο της Thai Airlines στο Μέιφερ

Φωτιά έχει ξεσπάσει σε ένα τεράστιο κτίριο στο Λονδίνο, με δεκάδες πυροσβέστες να έχουν σπεύσει στο σημείο.

Συναγερμός στις βρετανικές Αρχές έπειτα από πυρκαγιά που ξέσπασε σε κτήριο, όπου στεγάζονται τα γραφεία των ταϊλανδέζικων αερογραμμών στο κέντρο του Λονδίνου.

Πυκνά σύννεφα καπνού βγαίνουν από κτίριο που βρίσκεται στο Μέιφερ, την εύπορη περιοχή του West End του Λονδίνου που συνορεύει με την ανατολική πλευρά του Hyde Park.

Σύμφωνα με πληροφορίες της Πυροσβεστικής, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε εστιατόριο, ενώ στο σημείο επιχειρούν 60 πυροσβέρστες και οκτώ πυροσβεστικά οχήματα.

Παράλληλα, οι αρμόδιες αρχές απευθύνουν έκκληση στους πολίτες να αποφύγουν την περιοχή.

Η αστυνομία επιβεβαίωσε ότι κανείς δεν έχει παγιδευθεί μέσα στο κτίριο. Μέχρι στιγμής τα αίτια της φωτιάς δεν έχουν γίνει γνωστά ωστόσο πληροφορίες αναφέρουν ότι η πυροσβεστική κλήθηκε στο σημείο για φωτιά που ξεκίνησε σε εστιατόριο στο ισόγειο του κτιρίου.

Δείτε τις πρώτες εικόνες από την φωτιά στο Λονδίνο

We now have eight fire engines and around 60 firefighters at the fire at a restaurant in #Mayfair https://t.co/dWkvbriIHr © @gregpower pic.twitter.com/ARgw372hXu